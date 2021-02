Nel 2019 ha sconvolto i fan con la rivelazione di aver avuto un tumore maligno, e oggi Lorenzo Battistello, ex concorrente del Grande Fratello 1, ha scelto di condividere alcuni retroscena inediti del suo faccia a faccia con la malattia.

Lorenzo Battistello sulla malattia: “Ecco come mi sono salvato“

Ospite del salotto televisivo di Barbara d’Urso, Domenica Live, Lorenzo Battistello è tornato sulla sua malattia (un tumore maligno superato nel 2019) e ha raccontato alcune cose che nessuno conosceva su quel difficile percorso di risalita dalla paura.

“Mia moglie, che è un medico, è molto attenta e per ogni cosa mi consigliava di fare esami, di controllarmi.

Io ho un tatuaggio che si era infiammato, era come in rilievo, e io pensavo ‘sarà il sole’, ‘sarà l’estate’, ma mia moglie mi ha spinto ad andare dal dermatologo“.

Dopo le analisi e una biopsia, il dottore lo ha indirizzato da uno pneumologo: “Non ha trovato nulla, ma per scrupolo mi ha detto di fare controlli ogni 6 mesi, per due anni. A settembre 2018, mi ha detto che il radiologo ha trovato una macchia sul rene… Prima fortuna, ero totalmente asintomatico…“.

Dopo un ciclo di accertamenti, ha saputo di avere un cancro e gli è stata prospettata l’ipotesi di una asportazione dell’organo: “Dovevano togliermi un rene, ma il chirurgo invece me l’ha pulito, senza asportarlo“.

Il tumore era sì maligno, ma di bassa aggressività, e Lorenzo Battistello è sicuro: “Sono stato fortunato 3 volte: per come me l’hanno trovato, per l’operazione che mi hanno fatto e per il post-operazione, non ho preso neanche una pasticca“.

Il messaggio di speranza ai fan

Il messaggio di Lorenzo Battistello ai fan è chiaro: prevenire. L’ex volto del GF ha ricordato quella pagina durissima della sua vita davanti alle telecamere, certo di averne fatto tesoro: “Tutto si può curare, se preso in tempo“.

Ne aveva già parlato su Instagram dopo essere guarito e non smette di ripeterlo, a se sesso e agli altri.

Classe 1973, vicentino, lavorava come cuoco e macellaio al momento del suo ingresso nella Casa del primo Grande Fratello. Di quella fortunata edizione è stato uno dei protagonisti indiscussi, e quell’esperienza gli ha cambiato la vita.

Uscito dal reality, dopo aver incassato un buon bagaglio di popolarità, ha deciso di lasciare la tv e nel 2015 ha sposato la sua Stefania. Insieme si sono trasferiti in Spagna, dove Battistello ha aperto un locale restituendo la sua esistenza alla prima passione: la cucina.