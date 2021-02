Un messaggio ai fan per spiegare le sue condizioni di salute dopo il ricovero in ospedale: così, via social, Raffaella Mennoia rivela di aver subito un intervento chirurgico e racconta: “Non è purtroppo il primo…“.

Raffella Mennoia ricoverata per un’operazione

La nota autrice di Uomini e Donne, da anni al fianco di Maria De Filippi dietro le quinte dei suoi format di successo, poche ore fa ha rilevato di essere stata ricoverata in ospedale e di aver subito un’operazione.

Per spiegare l’accaduto, seppur in termini non troppo approfonditi, ha scelto i social, e precisamente il suo profilo Instagram, a cui ha affidato un post con una foto che la ritrae proprio durante la degenza.

Come sta Raffaella Mennoia dopo l’intervento

Nel messaggio rivolto ai follower, Raffaella Mennoia rassicura sulle sue condizioni di salute e spiega di essere stata dimessa dopo qualche giorno di ricovero: “Ciao a tutti oggi sono finalmente a casa dopo 4 giorni in ospedale, dove sono stata operata. Non è purtroppo il primo intervento chirurgico che affronto ma questo è stato molto doloroso… i prossimi giorni saranno di ripresa e non vedo l’ora di tornare alla mia vita”.

All’orizzonte i prossimi impegni lavorativi sul set del serale di Amici e Tempation Island, come sottolineato dalla stessa autrice, determinata a una pronta ripresa e a un veloce ritorno alla sua quotidianità.

Tantissimi i messaggi di affetto e gli auguri da parte di fan e volti noti dello spettacolo, che si sono precipitati sul profilo di Raffaella Mennoia a darle tutto il loro supporto.

Come lei stessa ha scritto nel post, non si tratta del primo intervento chirurgico per lei: poco tempo fa, nel giugno 2020, aveva parlato apertamente di una tiroidectomia e di come la sua esperienza sia stata utile a tante altre donne.

“La mia pagina è all’80% femminile – aveva scritto in un lungo post – ed è proprio alle donne l’incidenza maggiore di tumore alla tiroide..

in molte sapendo della mia esperienza mi hanno scritto e molte altre hanno eseguito controlli e di questo sono fiera.. la mia esperienza di vita mi porta a pochi consigli da dare, ma posso dire con certezza che se non mi fossi controllata con una semplice ecografia un pomeriggio di due anni fa oggi non starei qui a parlarvi di me… controllatevi, basta poco“.