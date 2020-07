Raffaella Mennoia, responsabile di redazione per Uomini e Donne, autrice di Temptation Island e C’è Posta per Te, si racconta a cuore aperto dopo l’intervento alla tiroide subito meno di due anni fa che le ha cambiato la vita.

L’operazione che l’ha cambiata

Raffaella Mennoia, pupilla di Maria De Filippi si è sottoposta ad un intervento di Tiroidectomia circa 2 anni fa. Questo intervento chirurgico viene praticato per rimuovere tutta, o solo una parte, della tiroide e l’autrice televisiva ha raccontato la sua esperienza direttamente sulla sua pagina Instagram.

Il suo sfogo è accompagnato da una foto, in cui si vede Raffaella con un grosso cerotto sul collo :”Questa foto l’ho scattata meno di due anni fa a una settimana dalla mia tiroidectimia, ancora non sapevo le complicazioni che un intervento del genere mi avrebbe causato, ma ero comunque felice di poter essere curata.”

Non sottovalutate la prevenzione

“La mia pagine è all’80% femminile ed è proprio alle donne l’incidenza maggiore di tumore alla tiroide.” Raffaella Mennoia ha deciso di utilizzare il suo feed di Instagram per lanciare un messaggio alle donne e l’importanza delle prevenzione.

Da sempre riservata sulla propria vita privata, l’intervento ha lasciato un segno nella vita dell’autrice che vuole lanciare un messaggio alle sue followers: “Se non mi fossi controllata con una semplice ecografia un pomeriggio di due anni fa oggi non starei qui a parlarvi di me. Controllatevi, basta poco.”

Raffaella Mennoia oggi

Raffella Mennoia è autrice anche dell’ultima edizione di Temptation Island, iniziata su Canale 5 lo scorso 2 luglio. L’edizione Covid-19 non ha subito alcuna modifica ed è già pronta a diventare un successo. L’equilibrio tra le coppie si è rotto dopo solo due puntate e una tra loro ha già avuto il falò di confronto.

Se della Mennoia conosciamo l’enorme professionalità, ciò che ci resta oscura è la sua vita privata. Da sempre schietta e schiva, l’autrice è amata dal pubblico. Poche volte è capitato di sentir parlare di lei, eppure di recente si è lasciata andare a delle dichiarazioni che non sono sfuggite ai followers. Sui social avrebbe dichiarato: “A me uccidono i dispiaceri. Non il lavoro. Non la fatica. Non gli impegni. Non le poche ore di sonno.

Non la troppa strada. A me uccidono i dispiaceri. Le bugie. La gente falsa. L’indifferenza. Lo spreco. La disistima.”

A chi si riferirà la fedelissima di Maria De Filippi?