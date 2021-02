Era da tempo che non si parlava né chiacchierava così tanto sulla figura di Amedeo Goria, tornato in cima alla liste delle persone “sotto severa osservazione” dell’occhio del gossip soprattutto dopo l’approdo nella casa del Grande Fratello Vip dell’ex moglie Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda Goria; il suo nome, dopo essere finito della lista dei papabili concorrenti della ventura edizione de L’Isola dei Famosi, è ora al centro di una chiacchiera che lui stesso ha voluto smentire in toto ai microfoni di RTL 102.4 News, parlando con Francesco Fredella.

Amedeo Goria smentisce il flirt con Vera Miales

È proprio Francesco Fredella a porre il quesito ad Amedeo Goria, suo ospite radiofonico quest’oggi, che un po’ tutti ambivano a farli: “Ti sei fidanzato?”.

Circolavano infatti voci di un presunto fidanzamento o comunque, di una frequentazione, tra Amedeo Goria e la modella Vera Miales. Argomento finito al centro del dibattito anche ieri nello studio della d’Urso, a Pomeriggio Cinque. Verità, presunta verità o bugia?

Amedeo Goria: “Non è la mia fidanzata“

A rispondere a Fredella in diretta è il diretto interessato che allontana da sé ogni pettegolezzo e smentendo in toto qualsivoglia illazione sul suo conto: “Io ho conosciuto questa ragazza – ha spiegato quest’oggi Amedeo Goria – è una ragazza che apprezzo, che vive a San Benedetto del Tronto, ha un bar tabaccheria e fa la modella“.

Entrando nel merito del puro gossip, la puntualizzazione: “Non è la mia fidanzata, al di là degli apprezzamento. Io attualmente non sono fidanzato con nessuno a meno che non innamori chissà come o quanto se di lei o un’altra – ha poi aggiunto Goria, insinuando però un dubbio – Ho visto che ci hanno fotografato uscendo dal portone di casa con lei, c’è questo filmato che è andato in onda anche dalla d’Urso, è una cosa che devo ancora verificare.

Le ho mandato un messaggio chiedendole ‘sei stata tu a mandare i fotografi?’, insomma dobbiamo ancora parlarci“.

Vera Miales in uno scatto social. Fonte: Instagram

Il dubbio di uno scatto “organizzato”

Sembra dunque che Goria presuma che possa essere stata la stessa Miales ad aver chiamato i fotografi per “sfruttare” il suo grande seguito nel mondo del gossip: “Se uno mi dicesse ‘guarda, approfitto di te che in questo momento sei abbastanza famoso… – lascia intendere Goria – Nella vita ci sono momenti in cui tutti ti ignorano e momenti in cui per varie cause ritorni sulla cresta dell’onda.

Mi darebbe fastidio qualora fosse lei a marciarci un po’ sopra“. E mentre Lory Del Santo fa sapere di aver provinato proprio la Miales per il suo The Lady, Amedeo Goria prende le distanze dal gossip più chiacchierato del momento e mette a tacere ogni voce anche se, come è prevedibile, ci immaginiamo arriverà un riscontro da parte della modella.

Approfondisci