Giovanni Ciacci non sarà tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Lo ha rivelato proprio l’opinionista nel salotto di Pomeriggio Cinque, il programma pomeridiano condotto da Barbara d’Urso. I motivi dietro la sua esclusione dal prossimo reality Mediaset che inizierà appena terminato l’infinito Grande Fratello sono legati alla sua salute.

Giovanni Ciacci: niente Isola dei Famosi per lui

A novembre Giovanni Ciacci aveva rivelato di essere positivo al Covid-19 e, come sappiamo ormai bene, la malattia lascia molto strascichi, alcuni anche nell’opinionista tv. “Il Covid mi ha lasciato segni indelebili“, rivela infatti nel salotto di Pomeriggio 5 in risposta a Barbara d’Urso che rivela che lui sarebbe dovuto essere uno dei concorrenti dell’Isola. Per entrare in ogni reality è necessario sottoporsi a numerose visite mediche, e naturalmente un reality come quello dell’Isola dei Famosi, che mette a dura prova il fisico, non è da meno.

Proprio quelle visite hanno messo la parola fine alla partecipazione di Ciacci al programma.

Giovanni Ciacci: i sintomi dopo il Covid

“Ho scoperto di avere una fibrosi polmonare, un irrigidimento dei tessuti colpiti dal Covid, una minore capacità respiratoria, un ridotto volume polmonare, scarsa forza dei muscoli respiratori, minore resistenza allo sforzo e delle bruttissime cicatrici sui polmoni“, rivela a Barbara d’Urso.

“Ho anche la cosiddetta nebbia al cervello“, continua lui parlando alla conduttrice del programma e rivelando di avere degli improvvisi vuoti di memoria. La notizia sempre lasciare attonita la d’Urso che lascia che Ciacci faccia degli esempi mentre lui spiega di trovarsi improvvisamente nella situazione di non sapere con chi sta parlando e dove si trova improvvisamente: “Questa cosa mi è successa proprio domenica prima di entrare negli studi di Live – Non è la d’Urso“, spiega lui.

Chi è Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci è certamente noto ai fruitori dei programmi di Barbara d’Urso essendo molto spesso suo ospite. L’opinionista di molti salotti tv e anche costumista, curatore d’immagine e stylist tra i più noti della televisione italiana. Ha collaborato a 8 edizioni del Festival di Sanremo, opinionista, come già detto, di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. Non solo Mediaset nella sua carriera: Ciacci ha lavorato anche come opinionista in casa Rai nel programma Detto Fatto, a cui si aggiunge anche la partecipazione a uno dei programmi più apprezzati, Ballando con le stelle.