Giovanni Ciacci si aggiunge alla lunga lista dei positivi al Covid-19, ultimo in ordine cronologico dopo Iva Zanicchi e diversi membri della sua famiglia, tra i quali il fratello che purtroppo non ce l’ha fatta. Il costumista e volto noto della tv, si è sottoposto a più tamponi nel corso degli ultimi mesi e l’ultimo è risultato positivo. In tanti gli hanno espresso la propria vicinanza.

Giovanni Ciacci positivo al Coronavirus

Ad annunciare la sua positività al Covid-19 è stato lo stesso Giovanni Ciacci tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Ciacci ha voluto subito rassicurare i fan spiegando di non aver al momento sviluppato sintomi e di stare al momento bene.

“Ciao amici , ho saputo da un paio di ore che il mio tampone settimanale è risultato positivo al Covid. Sto bene, ad ora non ho nessun sintomo e sono già in isolamento. Spero di aggiornarvi presto di come andrà questa nuova battaglia da affrontare. Io non mollo!” ha scritto su Instagram, raccogliendo il sostegno di amici e fan.

I messaggi di sostengo a Giovanni Ciacci

“Per qualunque cosa sai che ci sono” ha scritto Adriana Volpe, con la quale Giovanni Ciacci sta lavorando su TV8, la conduttrice, in sostegno al collega, ha deciso di sospendere persino la diretta Instagram promessa ai fan.

Non solo Adriana Volpe altri si sono uniti nel mostrare il loro sostegno, “Forza Gio!” ha commentato Matilde Brandi, “Giovanni mio, siamo tutti con te! Tu sei più forte di un toro e ne verrai fuori al più presto, vedrai! Io sono a disposizione. Inutile dirlo” ha scritto Sandra Milo.

Chi è Giovanni Ciacci

Costumista, curatore d’immagine e stylist tra i più famosi, Giovanni Ciacci è uno dei volti più noti della tv italiana.

Tra i suoi impegni lavorativi, si ricorda la sua collaborazione a ben 8 edizioni del Festival di Sanremo, partecipa come ospite ai salotti della d’Urso Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso come opinionista. In precedenza, Ciacci ha lavorato anche in Rai nel programma Detto Fatto e ha partecipato a Ballando con le stelle nell’edizione del 2018. Il suo allontanamento dalla tv di Stato era stata segnata da un duro scontro con l’ex direttore della Rai Carlo Freccero.

Approfondisci:

TUTTO SUL CORONAVIRUS

TUTTO SU GIOVANNI CIACCI

Caterina Balivo sexy tra le lenzuola, Giovanni Ciacci: “Ma sei nuda?”

Giovanni Ciacci difende Mara Venier: “La stavano prendendo in giro”