Mercoledì 24 febbraio: cosa ci aspetta questa sera in tv? La programmazione ritorna regolare con La Caserma su Rai 2 e Chi l’ha visto? si Rai 3. Su Canale 5 ultimo episodio della miniserie L’amore strappato mentre su Italia 1 ci aspetta un film in prima tv. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Stasera su Rai 1 andrà in onda il film Un sacchetto di biglie, drammatico e commovente racconto del viaggio di 2 piccoli fratelli ebrei attraverso la Francia occupata dai nazisti in cerca di riparo, libertà e della propria famiglia.

Su Rai 2 va in onda la 5ª puntata del docu-reality La Caserma, ritornato al mercoledì dopo l’eccezionale spostamento al martedì della scorsa settimana.

In un’atmosfera magica grazie alla prima nevicata sulla caserma di Levico, l’istruttore capo Daretti assegnerà a 2 nuovi ragazzi l’incarico di capitani delle squadre blu e rossa. Questo potrebbe sconvolgere gli equilibri, già messi a dura prova dai litigi della coppi formata da William ed Elena e dalla possibile espulsione di Andre Fratino.

Anche Chi l’ha visto? torna su Rai 3 in questo mercoledì sera. Federica Sciarelli, grazie al prezioso aiuto del pubblico, cercherà di fare chiarezza sui fatti di cronaca irrisolti e sulle sparizioni vecchie e nuove.

I programmi in onda su Mediaset

Barbara Palombelli conduce una nuova puntata Stasera Italia Speciale su Rete 4.

Su Canale 5 andrà in onda l’ultimo episodio della miniserie televisiva L’amore strappato con Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro.

Infine su Italia 1 va in onda in prima tv Red Sparrow. Jennifer Lawrence vestirà i panni dell’affascinante Dominika, ex ballerina russa diventata una spia specializzata nella seduzione dei suoi obiettivi.

Gli altri programmi

Su La7 andrà in onda una nuova puntata di Atlantide – Storie di uomini e di mondi.

Andrea Purgatori dedicherà la serata alla carriera criminale, agli omicidi e al potere occulto di Raffaele Cutolo, il boss della Nuova Camorra Organizzata recentemente deceduto presso il carcere di Parma.

Abbiamo appena superato la metà di questa nuova edizione di Italia’s Got Talent. Nel corso della scorsa puntata anche Federica Pellegrini ha speso il suo Golden Buzzer e a questo punto manca solo quello di Joe Bastianich. Chissà se riuscirà a trovare il talento che sta cercando… Lo scopriremo stasera su TV8.

Per il ciclo Scorci d’autore, su Iris andrà in onda Arancia Meccanica, capolavoro assoluto di Stanley Kubrick.

Cambiando completamente registro, su Cine34 andrà invece in onda la commedia italiana Figli delle stelle. Un gruppo di amici, sconclusionati, precari e delusi dalla propria vita, decidono di passare all’azione e rapire un ministro. Protagonisti della surreale vicenda: Pierfrancesco Favino, Fabio Volo, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi e Paolo Sassanelli.

Approfondisci

Non conosci ancora La Caserma? Ecco il regolamento del docu-reality di Rai 2

Simone Cadamuro: chi è l’istruttore de La Caserma?

Deborah Colucci, istruttrice ed atleta non solo su Rai 2