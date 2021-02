Tutto pronto, o quasi, per la ripartenza del game show di Paolo Bonolis, Avanti un altro. L’edizione 2021 potrebbe rivelarsi speciale e sdoppiarsi: a Bonolis e Laurenti, infatti, sarebbero stati affidate alcune puntate speciali in prima serata, in cui dovrebbero andare in scena volti noti, molto noti. Avanti un altro, potrebbe vedere infatti tra i protagonisti diversi volti del Grande Fratello Vip 5.

Bonolis torna e si sdoppia con Avanti un altro

In coppia con l’inseparabile Luca Laurenti, Paolo Bonolis è pronto a tornare a condurre Avanti un altro a partire da lunedì 8 marzo. Ma non solo: secondo quanto riportano alcune fonti, Bonolis dovrebbe sdoppiarsi e, oltre all’appuntamento pomeridiano, avrebbe ottenuto anche una serie di prime serate per Avanti un altro.

Nello specifico, le puntate speciali potrebbero occupare la casella lasciata libera dalla possibile cancellazione di Live – Non è la d’Urso a partire dal 11 aprile, per un totale di 10 puntate.

Questi speciali, però non dovrebbero riguardare “gente comune” ma bensì alcuni vip di casa sul quinto canale. Casa con la “C” maiuscola, anzi, visto che si tratterebbe di concorrenti del Grande Fratello Vip 2020/2021.

Avanti un altro: arrivano la Gregoraci, Oppini e la Parietti

Secondo quanto rivelato dal sito Blasting News, una prima puntata speciale di Avanti un altro sarebbe già stata registrata domenica 21 febbraio: tra i primi gieffini ospiti del programma, ci sarebbero stati Elisabetta Gregoraci, ma anche il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini.

Proprio la showgirl potrebbe figurare nel programma in qualità di opinionista, assieme ad altri volti noti come Antonella Elia, Giovanni Ciacci, Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza.

La lista dei partecipanti “scuola GF Vip” però potrebbe essere anche più lunga. TvBlog riporta infatti che anche Matilde Brandi, la Contessa Patrizia De Blanck, il chirurgo Giacomo dovrebbero far parte degli speciali di Avanti un altro.

Mistero su Tommaso Zorzi: sarà ad Avanti un altro?

Meno chiara è la situazione legata ad un grande protagonista di questo GF Vip e, non a caso, finalista assieme a Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Secondo quanto riporta Libero, anche Tommaso Zorzi farà parte di Avanti un altro: il quotidiano riporta che dovrebbe partecipare o aver già partecipato assieme alla madre. Il doppio tempo verbale è dovuto al fatto che diverse fonti riportano cose diverse: per Libero, la puntata con Zorzi sarebbe già stata registrata prima dell’inizio del reality, quindi a settembre 2020.

Una cosa, questa, che non trova però riscontro nè su Blasting News, citato dallo stesso Libero come fonte, nè su TvBlog. Possibile che vada in onda una puntata così “fredda” e registrata addirittura 8 mesi prima, oppure sarà più probabile che Zorzi finisca da Bonolis dopo la finale del GF Vip prevista per lunedì 1 marzo? Poco ma sicuro, il reality più lungo di sempre è pronto a far restare i suoi partecipanti sulla stessa rete: Avanti l’altro Grande Fratello è in arrivo.

