Il nome di Virginia Raffaele è sicuramente uno dei più noti nel panorama televisivo italiano: un ruolo centrale che la celebre comica ed imitatrice si è ritagliata con talento sul piccolo schermo e non solo; alle spalle però, di una carriera assolutamente di successo, c’è tanta gavetta e una vita privata che sicuramente non manca di colpi di scena sebbene la Raffaele abbia sempre cercato di mantenere il riserbo.

Gli esordi di Virginia Raffaele: dal lunapark alla mondo della comicità

Virginia Raffaele è nata a Roma nel 1980 in una famiglia di circensi abruzzesi e calabresi. Cresce nella particolarissima atmosfera dell’Eur, luogo dove era stato fondato il lunpark dentro il quale si può dire sia cresciuta, dai suoi nonni negli anni ’50.

Fin da piccola sogna di diventare una ballerina seppur in possesso di una vena comica non indifferente.

Virginia Raffaele da piccola nel lunapark di famiglia, travestita da “anziana”. Fonte: Instagram

Dopo aver conseguito il diploma presso l’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato, inizia a studiare danza classica e moderna all’Accademia Nazionale di Danza. Ben presto però, si rende conto che la danza non è la sua più grande vocazione e nel 2001 fonda insieme a Danilo De Santis e Francesca Milani il trio comico Due interi e un ridotto.

L’esperienza del trio, premiato in diversi festival, permette a Virginia di approcciarsi per la prima volta al mondo della comicità. Seguirà una lunga “gavetta” teatrale che la vedrà protagonista in diversi spettacoli per poi raggiungere il successo tanto atteso nel 2009.

Da Mai dire Grande Fratello Show a Striscia la Notizia

Nel 2009, anno del suo ufficiale debutto in scena, la showgirl romana entra a far parte del cast di Mai dire Grande Fratello show, dove interpreterà alcuni dei protagonisti della nona edizione del Grande fratello e diverse cantanti italiane.

L’anno successivo, Virginia entra nel cast di Quelli che il calcio e sempre in qualità di imitatrice.

Virginia Raffaele e Gerry Scotti a Striscia la Notizia

Tra le interpretazioni che le permetteranno di entrare nei cuori degli spettatori ricordiamo: Federica Pellegrini, Ornella Vanoni, Nicole Minetti e Belén Rodriguez. Nel 2013 viene selezionata da Antonio Ricci per la conduzione di Striscia la notizia al fianco di Michelle Hunziker, per poi entrare un anno più tardi nel cast di Ballarò.

Virginia Raffaele al fianco di Michelle Hunziker a Striscia la Notizia

L’approdo al Festival di Sanremo nel 2016

Nel 2016 Virginia Raffaele viene scelta da Carlo Conti come co-conduttrice della 66esima edizione del Festival di Sanremo dove si esibisce in una serie di imitazioni indimenticabili.

Tra queste, l’interpretazione di Donatella Versace fece raggiungere il picco di ascolto in serata con 14 milioni di telespettatori.

Appena 3 anni dopo sempre la comica romana viene richiamata al Festival di Sanremo ma questa volta al fianco di Claudio Bisio. Nel 2017 invece riesce ad ottenere il timone di un programma tutto suo, particolarmente apprezzato dal pubblico, Facciamo che ero io.

Vita privata e curiosità

Sebbene la comica italiana non ami condividere granché della sua vita privata, è nota al pubblico la sua precedente relazione con il collega Ubaldo Pantani, durata 5 anni. Al momento, Virgina sembrerebbe essere single, sebbene non vi siano conferme circa la sua situazione sentimentale. Profondamente innamorata dei cani e dei gatti, pubblica sovente scatti in compagnia dei suoi amici a quattro zampe.

