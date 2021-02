Francesca Valiani è la moglie di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. I due fanno coppia fissa dal 1994 e si sono sposati nel 2008. Il 13 dicembre 1998 sono diventati genitori di Teresa Cherubini, oggi giovane e talentuosa disegnatrice. Della vita privata di Francesca, definita da tutti la “ragazza magica” che ha rubato il cuore di Jovanotti, si sa poco e la famiglia è in generale molto riservata.

Francesca Valiani: biografia e lavoro

Francesca Valiani è nata l’11 giugno 1969 a Cortona, dove vive tutt’oggi con Lorenzo Cherubini – in arte Jovanotti – e la figlia Teresa. In Rete non c’è molto sulla “ragazza magica” che nel 1994 ha fatto innamorare il ragazzo fortunato della musica italiana.

Persona molto riservata, di Francesca Valiani si sa che è appassionata di fotografia e condivide i suoi scatti sul suo profilo Instagram. Le sue fotografie hanno un stile preciso: catturano momenti della quotidianità incorniciati da un bordo che richiama alla memoria le vecchie diapositive.

Francesca Valiani e Pier Paolo Piccioli, direttore creativo di Valentino

Pare che Francesca abbia sempre avuto la macchina fotografica in mano e questa passione è diventata anche una professione. Nel 2012 ha infatti pubblicato il libro Tutti i giorni, un vero e proprio album fotografico che raccoglie scatti minimali che raccontano storie e dettagli della vita di tutti giorni.

Fotografie che Francesca ha scattato con il suo smartphone ogni giorno nel 2011 e postate sul sito di Jovanotti soleluna.com. Infine, oltre che di fotografia, Francesca Valiani si occupa anche della società Soleluna srl, l’etichetta fondata da Jovanotti e di cui è socia.

Francesca Valiani e Jovanotti, insieme da sempre

Francesca e Lorenzo si sono incontrati nel 1994, quand’erano ancora poco più che ragazzi e Lorenzo iniziava a suonare nei locali.

La Valiani ha raccontato il loro primo incontro a Vanity Fair diversi anni fa: “Venne a portarmi un biglietto per una serata nel locale dove lavorava. I miei genitori ovviamente non mi diedero il permesso. Ma quel biglietto l’ho conservato, senza nessun motivo preciso, per anni. L’ho tenuto dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora“.

La coppia, unita da allora, nel 1998 ha avuto una figlia, Teresa Cherubini, alla quale Jovanotti aveva dedicato la famosa canzone Per Te. Dieci anni dopo la nascita di Teresa, il 6 settembre 2008 Francesca Valiani e Lorenzo Jovanotti Cherubini si sono sposati nella Cattedrale di Santa Maria Nuova di Cortona, accompagnati dalla musica del violino della figlia.

Francesca Valiani e Lorenzo Jovanotti sono tra le coppie più amate dal pubblico, uniti e innamorati. Un amore che ha superato anche un momento di crisi, durante il quale pare che la Valiani abbia avuto un breve flirt sentimentale con Giuseppe Cruciani. Jovanotti aveva dichiarato a Vanity Fair come quel tradimento fu un segnale: “Mi sono messo in discussione guardando finalmente i difetti, affrontando la crisi e gli errori compiuti”.

Il tumore della figlia di Jovanotti e Francesca

Teresa Cherubini, la figlia di Francesca e Jovanotti, è una giovane disegnatrice con molto talento, che si è fortunatamente lasciata alle spalle una lotta difficile e un periodo molto delicato.

Lo scorso 13 gennaio 2021, la ragazza ha annunciato sui suoi social di essere guarita dal linfonoma di Hodgkin, tumore del sistema linfatico diagnosticatole a luglio 2020. In questi mesi, la giovane, si è dovuta sottoporre a un’operazione e a diversi cicli di chemioterapia, riuscendo a sconfiggere il cancro.

Teresa Cherubini, figlia di Francesca Valiani e Jovanotti, il 13 gennaio 2021 ha annunciato di aver sconfitto il cancro

Mamma Francesca, in occasione dell’annuncio di guarigione pubblicato dalla figlia, ha scritto: “Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa non puoi che uscirne riempito invece che svuotato.

Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario“.

