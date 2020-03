Jovanotti e Francesca Valiani rappresentano una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo. Il rapporto tra i due ha avuto degli alti e bassi e un passo falso di Francesca ha rischiato di far naufragare tutto. Oggi, i due appaiono più che mai felici mentre si fa insistentemente il nome di Jovanotti per Sanremo e il cantante lancia un messaggio ai fan.

L’affetto ha vinto sulla crisi

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è sposato con Francesca Valiani dal 2008. Il loro legame dura da 20 anni e i due sono anche genitori di Teresa.

La loro storia d’amore nasce dopo una lunga amicizia ed è stata la sorella del cantante a presentare i due. Nel loro rapporto, anche un tradimento. La Valiani avrebbe tradito il cantante con Giuseppe Cruciani, con un cui ha avuto un breve flirt sentimentale. Jovanotti dichiarò a Vanity Fair come il tradimento per lui fu un segnale e affermò: “Mi sono messo in discussione guardando finalmente i difetti, affrontando la crisi e gli errori compiuti”. Ogni rapporto intenso, per lui, attraversare varie fasi: “prendersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi”.

L’affetto tra loro e per la figlia Teresa ha avuto la meglio e i due sono tornati insieme.

La richiesta di Amadeus

Nel frattempo, si fa insistentemente il nome di Jovanotti per il prossimo Festival di Sanremo. Qualche giorno fa, il cantante ha chiesto in una diretta social ad Amadeus se condurrà nuovamente la kermesse e lui ha risposto: “Solo se lo rifarà Rosario e ci sarai anche tu!”. Cherubini ha risposto, chiedendo se si trattasse di un “ricatto” ma, a quel punto, per Amadeus è arrivato l’assist di Fiorello che ha detto: “Dai pensiamoci, pensiamoci.

Il Coronavirus cambia tutto.”

Nell’edizione di quest’anno, infatti, il cantante era dato come super ospite, proprio per il legame con Amadeus e Fiorello ma Jovanotti aveva rispedito al mittente l’invito poiché preso dalla sua musica e dalla scrittura.

Jovanotti, il messaggio per le vittime di coronavirus

Jovanotti, come molti altri suoi colleghi vip, si unisce in un messaggio di speranza per tutte le persone colpite dal coronavirus. Sui social, il cantante ha pubblicato una foto risalente ad un concerto del suo Jova Beach Party che ha spopolato sulle maggiori spiagge italiane questa estate e scrive: “Questo è il momento di non farci sopraffare dallo sconforto e dalla paura, se ognuno fa la sua parte con rigore e disciplina il virus verrà sconfitto e gradualmente ne usciremo”.

Ha invitato a sostenere il lavoro di chi è impegnato in prima fila e aggiunge: “Possiamo sempre comunicare, scambiarci informazioni ed emozioni.” Ha rivolto un pensiero alle vittime e alle famiglie che non possono nemmeno salutare i propri cari e incita: “Forza e coraggio, ce la faremo, più siamo determinati e prima ne usciremo”.

Post di Jovanotti Instagram

