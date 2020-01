Il polverone mediatico scatenatosi intorno ad Amadeus nelle ultime settimane ha lasciato strascichi significativi. Il conduttore, travolto dalle polemiche per una frase sessista pronunciata alla conferenza stampa di Sanremo 2020, si rivela dispiaciuto per essere stato frainteso. Ma la delusione più cocente arriva da coloro che credeva amici, come Michelle Hunziker e Jovanotti, e che in realtà non si sono dimostrati tali: l’indiscrezione di Chi.

La delusione di Amadeus

Le parole pronunciate alla conferenza stampa di Sanremo 2020, che gli sono valse pesanti accuse di sessismo da ogni dove, hanno gettato Amadeus nella bufera più totale.

Moltissimi i personaggi dello spettacolo e della televisione che sono intervenuti nella questione, chi per criticarlo, chi per sostenerlo. Ma sono anche tanti coloro che il conduttore Rai riteneva amici e che alla fine non si sono rivelati tali. “Sentirmi accusare di sessismo da persone che mi conoscono bene e che sanno che non è vero, mi è servito a capire chi sono gli amici e chi no“: questo è quanto aveva dichiarato Amadeus dopo il polverone mediatico. A farsi portavoce di tutta la sua delusione ci ha pensato il settimanale di Alfonso Signorini Chi, che rende anche noti i nomi di coloro che lo avrebbero “tradito”.

Fra questi spiccano Michelle Hunziker, che ha attaccato Amadeus in un video pubblicato sui social, e Jovanotti.

Michelle Hunziker e Jovanotti tra i “traditori”

Il rotocalco di Signorini ha spiegato: “ Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, aspettava da 35 anni di poter condurre il suo Sanremo, ma è partito con il piede sbagliato per una frase uscita male. V olendo elogiare Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, per la sua discrezione, ha detto: ‘Una donna che ha saputo rimanere un passo indietro rispetto a un grande uomo’.

Ma la sua delusione più forte è stata il duro attacco che gli ha rivolto, per questa frase, Michelle Hunziker. Chi conosce Amadeus sa che non è maschilista e si è solo espresso male (in casa sua comanda la moglie Giovanna). Da Michelle non se lo aspettava proprio“.

Anche Jovanotti avrebbe deluso le aspettative di Amadeus, rifiutando di presenziare all’Ariston su invito del conduttore. La motivazione, come rivela Chi, sarebbe “perché vuole dedicare il 2020 ‘all’ascolto e alla scrittura’.

Ma per un amico come Amadeus, che si trova di fronte all’occasione della sua vita, valeva uno sforzo in più“.