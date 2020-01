Di diventare il fulcro di una discussione mediatica sul ruolo della donna nella società moderna forse Francesca Sofia Novello, 26enne modella dalla provincia di Milano, non lo avrebbe mai sospettato. Eppure, miracoli del Festival, la sua partecipazione a Saremo 2020 a fianco di Amadeus ha generato una scia di polemiche difficilmente immaginabili alla vigilia. Ma chi è davvero Francesca Sofia Novello e qual è la sua posizione sull’argomento?

Francesca Sofia Novello: modella e “ombrellina”

Nata ad Arese, 20 chilometri da Milano, Francesca Sofia Novello ha iniziato a fare la modella a 16 anni, quando ancora studiava al liceo scientifico con indirizzo linguistico.

Una laurea in Giurisprudenza molto vicina (le mancano solo due esami), ha avuto la possibilità di viaggiare per il mondo lavorando come “ombrellina”, neologismo per definire le ragazze che riparano con l’ombrello i motociclisti del Motomondiale.

Proprio in merito a questo ruolo, messo al bando dalla Formula 1 perché ritenuto svilente per le donne, la ragazza aveva già dimostrato un atteggiamento piuttosto distaccato: “Per me è stato un lavoro come tanti altri, non ci ho mai visto niente di volgare, né di compromettente – aveva spiegato a Vanity Fair – L’ho fatto per due anni e non ho mai avuto la percezione di essere sfruttata.

Certo la figura di donna può apparire strumentalizzata, ma secondo me sta anche alle ragazze mantenere una certa dignità”.

Il mondo del motociclismo le ha dato anche l’opportunità di conoscere Valentino Rossi, suo attuale fidanzato, con il quale intrattiene una relazione dal 2016. Il rapporto con il nove volte campione del mondo ha sicuramente contribuito ad aumentare la sua popolarità, facendo schizzare i follower del suo profilo Instagram oltre i 275mila.

Festival di Sanremo, sessismo e polemiche

Che dell’aggettivo “bella”, durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, si sia abusato un po’ troppo, è probabilmente vero. Com’è altrettanto vero che quella frase di Amadeus sulla capacità di Francesca Sofia Novello di stare accanto a un grande uomo, rimanendo però un passo indietro, si prestasse ad essere fraintesa.

Nonostante le accuse di sessismo rivolte al conduttore, è stata la diretta interessata a spiegare di ritenere le polemiche esagerate e di non voler essere etichettata semplicemente come “la fidanzata di”: “Mi hanno chiamata per fare la valletta a Sanremo perché sono bella?

Può essere – scrive su Instagram – Mi hanno chiamata perché sono la ragazza di Vale? Forse si, forse no… ma questo mi interessa assai poco perché per me è un lavoro e come tale lo prendo”. Alla fine, dopo le polemiche su curriculum e mercificazione del corpo femminile, la parola passerà al palco dell’Ariston e al giudizio dei telespettatori.