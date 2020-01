Si torna a parlare di Francesca Sofia Novello e anzi, a parlare in questo caso è la stessa modella che su Instagram ha voluto sfogarsi dopo la bufera sollevata sul Festival di Sanremo post conferenza stampa che ha messo in seria difficoltà il direttore artistico Amadeus per una frase molto fraintendibile sul ruolo ricoperto dalla figura femminile.

Festival di Sanremo: parla Francesca Sofia Novello

“Partiamo dal presupposto che io nella vita faccio la modella da quando avevo 16 anni, che sono diplomata in lingue e che sono iscritta a Giurisprudenza con soli due esami alla laurea“, inizia così a scrivere la Novello sulla propria pagina Instagram.

“Faccio la modella adesso che sono fidanzata con Vale e farò la modella anche nel caso un cui mi sposi o mi lasci con lui“, non certo parole che trapelano a caso ma che vengono a galla proprio alla luce della feroce polemica venuta a galla discorrendo sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

“Mi hanno chiamata perché sono la ragazza di Vale? Forse sì, forse no…“

Sempre Francesca Sofia Novello su Instagram: “Faccio la modella perché sono bella?

Si, come tutte le modelle del mondo – scrive la ragazza – Mi hanno chiamata per fare la valletta a Sanremo perché sono bella? Può essere, visto che in 69 anni di Festival sono sempre state chiamate donne molto belle, e spesso più belle di me, così funziona lo show!“. Ritornando poi sulle accuse e sulla bagarre circa la sua partecipazione al Festival in qualità di “fidanzata di”: “Mi hanno chiamata perché sono la ragazza di Vale? Forse sì, forse no… Ma questo mi interessa assai poco perché per me è un lavoro e come tale lo prendo“.

Ci tiene dunque a prendere le distanze dalle parole spese sul suo conto: “Chi mi conosce dice che oltre ad essere bella ed essere la ragazza di Vale, io abbia una grande testa, un grande cuore e che sicuramente ho una visione estremamente positiva della vita! ‘Di passi indietro non ne vogliamo fare, di passi avanti dobbiamo farne molti. Non abbiamo bisogno di queste polemiche sciocche e inutili, il vero terreno di scontro è quello dei pari diritti e delle pari opportunità’.

Un abbraccio a tutti“.