Il Grande Fratello vip è alle sue battute finali. Mancano ancora due puntate serali prima di vedere la Casa di Cinecittà chiudersi e spegnere le sue luci. Il palinsesto sarà occupato dall’Isola dei Famosi, ora in mano a Ilary Blasi, e cominceranno altre serate con altri vip da scoprire. Intanto però tiene ancora banco il Gf e questa volta a parlare è Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando.

Grande Fratello vip: Stefania Orlando al televoto

Stefania Orlando si gioca l’accesso alla finale con Rosalinda Cannavò. Entrambe sono al televoto, e l’attrice, dati alla mano, potrebbe essere quella che rischia di più.

Secondo Simone Gianlorenzi, comunque, non ci sono dubbi sul perché la moglie finisca sempre al televoto: il musicista è certo che sia tra i concorrenti più temuti della Casa tanto da costringere gli inquilini alla nomination. “Queste nomination sono la prova che Stefania è un personaggio forte, che stanno tentando in qualsiasi modo di farla uscire prima della finalissima” spiega a CasaChi.

La tattica del resto, secondo Gianlorenzi, sarebbe in atto già da tempo: “Sono riusciti a fare fuori Maria Teresa Ruta, è uscita Giulia Salemi… adesso c’è un altro televoto importante che farà uscire un’altra colonna portante della casa“.

La strategia, congeniale in questi casi, sarebbe da attribuire soprattutto a una persone nella Casa: “Finalmente si vede chi è la vera stratega della casa, Dayane Mello“.

Dayane Mello, la stratega del Gf vip

“Lunedì sera Dayane ha fatto un gesto, veramente, umanamente brutto. A me ha colpito molto, ma non perché abbia mandato Stefania al televoto, quella era più una certezza. Più per come si è comportata con Rosalinda durante la puntata“. spiega il marito riferendosi alla scelta di mandare in nomination tra Stefania e Rosalinda. “Poco prima c’era stato un blocco dove aveva detto una cosa bellissima, aveva dichiarato dei sentimenti nei confronti di questa ragazza.

Immediatamente dopo, le ha segato le gambe in maniera clamorosa“. E ancora: “Mi stupisce come le persone da casa possano supportare un personaggio così, che in questi cinque mesi si è sempre comportato così e con questo ultimo colpo di coda ha fatto un po’ un Bignami di tutto ciò che è stato il suo percorso nel Grande Fratello“, si conclude così l’analisi di Gianlorenzi.