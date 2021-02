A Uomini e Donne, la segnalazione su un cavaliere spinge Maria De Filippi a una presa di posizione. La conduttrice risponde apertamente al diretto interessato e sottolinea: “Non sono scema“.

U&D: segnalazione sul cavaliere Roberto

Terremoto sul percorso di Roberto e Patrizia nel dating show di Canale 5: il cavaliere e la dama continuano ad approfondire la conoscenza, ma una segnalazione sull’uomo apre alla reazione di Maria De Filippi.

La conduttrice ha affrontato la questione nel corso della puntata di ieri, 24 febbraio, quando Roberto, infastidito dalla richiesta di un contatto da parte della donna ad Alessandro, ha parlato in questi termini: “Arrivo da due esperienze non proprio positive e mi ha dato fastidio.

Quindi le ho detto di non precluderci la possibilità di conoscere altre persone, ma con sincerità“.

Proprio a questo punto del confronto, la De Filippi è intervenuta a spiegare cosa è successo dietro le quinte del format: “Ieri, è arrivata una telefonata di una segnalazione secondo cui tu, domenica scorsa, potresti essere stato con una ragazza, con lei ci sarebbero stati baci e abbracci. Noi abbiamo cercato questa ragazza che si è detta disposta a parlare con te, con Gianni Sperti e con Patrizia, ma vuole restare anonima“.

La delusione di Patrizia in studio

“Non si può accusare una persona“, ha replicato il cavaliere negando l’episodio oggetto di segnalazione alla redazione, poco prima di incassare l’amaro sfogo della dama.

Profondamente delusa da quanto riferito dalla conduttrice in studio, Patrizia ha detto la sua: “Mi hai fatto un processo alle intenzioni e poi mi siedo qui e devo sentire questa segnalazione?”. A detta della donna, quanto segnalato potrebbe essere fondato, e i sospetti iniziano a farsi mine pronte a far saltare in aria il loro percorso.

Maria De Filippi non ci sta: “Non sono scema“

Maria De Filippi ha concesso il beneficio del dubbio al cavaliere, ma non ha nascosto di averne viste di cotte e di crude, nel corso degli anni al timone del programma, per guardare ai fatti in modo ingenuo. Per questo, si è detta sempre pronta a verificare le segnalazioni e a prenderle con le dovute pinze, pur sottolineando di non essere stupida.

“Tu pensi – ha detto rivolgendosi al cavaliere – che io penso che vengano tutti qua dentro per veder la mia faccia? Penso che ognuno venga per un suo motivo personale e privato.

Penso che tutti, al di là del programma, riescano a trovarsi l’amore, non cado dal pero di fronte a una cosa del genere, intendiamoci bene. Non è che sono scema completa, magari scema, completa ancora no, prima o poi me lo appiccico e va bene“.

