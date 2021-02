Luis Sal è nato il 18 giugno 1997 a Bologna, sotto il segno dei Gemelli, da padre argentino e mamma bolognese. Anche se giovanissimo, Luis ha raggiunto un grande seguito sui social e un enorme successo nelle vesti di irriverente youtuber e capace videomaker. Tutto sulla vita del “compagno d’avventure” del cantante Fedez.

Luis Sal e i primi passi verso il videomaking

Durante i primi anni della sua adolescenza, Luis Sal ha frequentato il Liceo Artistico, sfruttando così al massimo il suo potenziale creativo (già largamente stimolato dato il lavoro dei genitori nel mondo dell’arte). Dopo aver passato il quarto anno in Idaho, negli USA, Luis torna e inizia a lavorare come barista, aspettando di entrare all’Università, nella facoltà di Economia e Commercio.

Luis Sal in uno scatto da bambino. Fonte: Instagram

Nel marzo del 2017, però, carica il suo primo video su YouTube, e tutto cambia: dopo anni di riprese alle varie manifestazioni di Bologna e a filmati ritraenti momenti di vita quotidiana, Luis dà sfogo alle sue passioni. Inizia a circolare con viralità il suo video, una sorta di challenge in cui sfida se stesso a mangiare una ciotola di cereali da 2,5 kg.

L’ascesa verso il successo raggiunto su Youtube

All’indomani del video, i profili social di Luis sono stati presi d’assalto dai followers tanto che oggi la sua pagina Instagram contra 2,2 milioni di seguaci e quella di YouTube 1,63 milioni di iscritti.

La sua professione, come rilasciato in un’intervista a Il Corriere della Sera, è quella di: “Videomaker, non YouTuber: YouTube è soltanto la piattaforma. O forse è più corretto “poliedro”…Oltre che regista e montatore, sono protagonista dei video, intrattengo”.

Oltre ai video su YouTube, che rimangono il suo marchio di fabbrica, Luis si è lanciato in moltissime altre esperienze.

Nel 2018 ha pubblicato per la casa editrice Rizzoli il libro Ciao, mi chiamo Luis, in cui spiega la dottrina del Luismo. Nel 2020 ha partecipato al reality show di Amazon Prime Celebrity Hunted in coppia con l’amico Fedez, col quale ha anche dato il via a un podcast che si chiama Muschio Selvaggio.

Luis Sal e il cantate e amico Fedez: il progetto insieme, Muschio Selvaggio. Fonte: Instagram

C’è posto per l’amore?

Luis Sal è molto riservato sui social e fa trapelare pochissime notizie della sua vita privata. Dai suoi profili, sappiamo che ha due fratelli e due cani, ma sembra non esserci alcun indizio sull’amore: “Purtroppo ho chiuso un attimo il cuore – chiuso per ferie.

Ho una storia, ma il mio amore più grande sono i video ed è dura far convivere due passioni…”

Luis Sal e la notorietà su Instagram. Fonte: Instagram

