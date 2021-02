Ugo Conti racconta le sue difficoltà economiche, da tempo senza un lavoro dopo anni di brillante carriera sul set al fianco di Diego Abatantuono. L’attore, che proprio con l’amico e collega è stato parte del cast di Mediterraneo (regia di Gabriele Salvatores, premio Oscar al miglior film straniero nel 1992) ha aperto il suo cuore sul particolare momento che si trova a vivere.

Ugo Conti senza lavoro: “I soldi stanno finendo“

Ospite di Pomeriggio Cinque, nella puntata di ieri, 25 febbraio, Ugo Conti ha descritto la sua difficile situazione alle prese con la mancanza di un lavoro. Una crisi, comune a tanti italiani soprattutto ora, in un momento storico come quello legato alla pandemia, che ha scelto di raccontare a Barbara d’Urso.

Per anni spalla di Diego Abatantuono sul set di film come Mediteranneo, uscito nelle sale nel 1991 e Oscar nel 1992, l’attore attraversa un periodo di problemi economici e la sua preoccupazione corre alla famiglia.

Conti ha due bambine, gemelle che oggi hanno 10 anni, e il suo pensiero di papà è affiorato davanti alle telecamere della trasmissione: “Mi avete fatto commuovere – ha detto alla conduttrice dopo il servizio sulla sua carriera –. Non va troppo bene, per come sta andando per tutti, ovvio che a 65 anni è un po’ più complicato, però i soldi che ho messo via stanno finendo“.

L’amicizia con Diego Abatantuono

Come emerso nel corso del racconto portato in studio, Ugo Conti è legato a Diego Abatantuono da una lunga amicizia, nata in tenera età prima ancora del loro impegno come colleghi sul set.

Amici fin dai tempi dell’asilo, cresciuti insieme a Milano, tra gli anni ’80 e ’90 sono apparsi come coppia inseparabile in tante pellicole. Classe 1955, Ugo Conti ha interpretato ruoli in oltre 40 film, sia di carattere comico che drammatico, ma nonostante il momento duro che oggi si trova a vivere, non ha perso la speranza e il sorriso: “Bisogna rimboccarsi le maniche“, ha sottolineato ai microfoni di Pomeriggio Cinque.