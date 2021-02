Con la finale del Cantante Mascherato, si chiude la sfida, mai ufficialmente aperta ma che i fan hanno seguito con molta attenzione, con il Grande Fratello Vip. Fino ad ora gli ascolti di entrambi i programmi hanno segnato una parità, ma dato che nella serata di venerdì 26 febbraio è andata in onda la finale del programma di Milly Carlucci, i dati Auditel hanno decretato il vincitore.

La “sfida” era partita da una serie di dichiarazioni di Alfonso Signorini, alle quali aveva risposto Milly Carlucci portando i programmi a sfidarsi per quattro settimane a colpi di share.

Ascolti: chi ha vinto tra il Cantate Mascherato e il GF Vip

Ad aggiudicarsi la corona e il podio è Milly Carlucci, la sua super-finale ricca di colpi di scena ha fatto sì che il Cantante Mascherato letteralmente volasse: dalle 21:51 alle 00:28, durata intera del programma, il Cantante ha totalizzato ben 4.310.000 spettatori raggiungendo il 20,7% di share.

In calo il Grande Fratello Vip, che solitamente riusciva a raggiungere più pubblico grazie all’orario prolungato, che ha totalizzato tra le 21:50 e l’1:05 3.593.000 spettatori con uno share del 19,3%. Una leggera ripresa è stata registrata con il GF Vip Night che ha totalizzato 2.108.000 spettatori e il 30,8% di share, ma a quell’ora il Cantante Mascherato non è più in onda.

La “sfida” tra Milly Carlucci e Alfonso Signorini

Tutto ha avuto inizio con una serie di dichiarazioni rilasciate da Alfonso Signorini a ridosso dell’inizio del Cantante Mascherato 2. Il conduttore del Grande Fratello Vip si era espresso in merito al fatto che la Rai avesse schierato Milly Carlucci il venerdì quasi a voler sottolineare una “sfida”. Signorini aveva commentato a Casa Chi: “La cosa che mi riempie di soddisfazione è che chiunque mi mettano contro, io il mio pubblico ce l’ho”.

Il conduttore ha poi aggiunto: “Contro questo mio Grande Fratello la Rai ha schierato chiunque. Che si chiami Fiorello, Montalbano, Luca Argentero o Carlo Conti…. Che volete che mi faccia una Milly Carlucci?”

Poche ore dopo Milly Carlucci aveva risposto ad Alfonso Signorini con toni pacatissimi: “La tv non è una guerra armata tra eserciti schierati, anche se questo fa parte del folclore. Il polverone fa bene a tutti. Non abbiamo fatto strategie particolari” si leggeva su DavideMaggio. it

“Anche l’anno scorso, andavamo in onda di venerdì, e torniamo di venerdì. Se c’è qualcuno che ha fatto dei ragionamenti è stata la concorrenza.

Questo mese il GF Vip non è andato in onda di venerdì. Ma non è questo il punto Speriamo solo di riuscire a dare un po’ di serenità a chi non se la sta passando bene”.

Gli ascolti dell’ultimo mese

Nell’ultimo mese la sfida è stata serratissima e contraddistinta da un testa a testa costante. L’inizio del Cantante Mascherato è stato segnato da un leggero ribasso rispetto all’anno scorso ma tenendo conto dell’orario prolungato del Grande Fratello Vip i dati non erano così chiari. Successivamente, il Cantante Mascherato ha preso il via raggiungendo il picco con la puntata finale.

