Semifinale incandescente al Grande Fratello Vip. Dopo l’eliminazione di Rosalinda dal gioco, Alfonso Signorini apre un nuovo televoto flash che, stasera stessa, decreta una seconda eliminazione e l’ufficializzazione del quarto finalista. Le scelte di gioco dei concorrenti portano Stefania Orlando e Samantha De Grenet a scontrarsi: una vola in finale, l’altra è costretta i saluti.

Stefania e Samantha: televoto flash in diretta

Al Grande Fratello Vip è tempo di eliminazioni e, come ogni semifinale che si rispetti, le sorprese e i colpi di scena sono all’ordine di questa serata. Il gioco, a tre giorni dalla finalissima, si fa sempre più duro e sono ancora tanti i nodi da sciogliere.

Il primo importante verdetto della serata ha visto condannata all’eliminazione Rosalinda Cannavò, che ha perso al televoto contro Stefania Orlando. Ma l’attrice non è la sola a dover fare i conti con l’interruzione di questa esperienza a Cinecittà: è in programma infatti una seconda eliminazione.

I concorrenti rimasti in gioco devono infatti decidere chi vogliono fuori dalla Casa attraverso una votazione lampo. Le concorrenti più votate sono Samantha De Grenet e Stefania Orlando, che si sfidano così ad un televoto flash sottoponendosi stasera stessa al l’incontestabile giudizio del pubblico.

Una nuova eliminazione e il 4° finalista

Quello che i concorrenti non sanno, però, è che questo televoto lampo non decreta solo il secondo eliminato della serata. Chi si salverà fra le due coinquiline, infatti, vola di diritto in finale. Da questo televoto esce così un doppio, decisivo verdetto: una torna a Casa, l’altra resta in gioco diventando di fatto la quarta finalista ufficiale.

Questo doppio verdetto viene annunciato in studio, che le due concorrenti raggiungono per scoprire il loro destino. Di fronte ad Alfonso Signorini Samantha e Stefania vengono a conoscenza del primo verdetto: “Il pubblico ha deciso che il Vip che dovrà abbandonare la Casa del Grande Fratello è Samantha“.

Samantha De Grenet e così la seconda eliminata di questa sera. Stefania Orlando viene invece invitata a fare rientro nella Casa, ma ancora ignara di essere una finalista.

Raggiunti i coinquilini in salone, Stefania riceve da Alfonso Signorini la bellissima notizia: “Tu non solo sei salva, ma sei la quarta finalista del Grande Fratello Vip“.

