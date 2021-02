A soli 3 giorni dalla finale, questa sera al Grande Fratello Vip è in arrivo una nuova, pesantissima eliminazione. Al televoto settimanale ci sono Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò: la coppia fu scelta da Dayane Mello e tale decisione ha provocato l’ennesima frattura con Rosalinda, oltre a una dura resa dei conti tra la modella e i ‘Zorzando’. Ma chi tra le due è costretta ai saluti?

Un nuovo verdetto dopo le polemiche

Il giorno della semifinale è arrivato: manca solo più un passo, quello decisivo, per scoprire il vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip. In attesa della finale di lunedì sera, però, ci sono ancora numerosi nodi da sciogliere nell’economia del gioco.

A cominciare da uno scontro testa a testa tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, che questa sera rischiano l’eliminazione. La loro lotta al televoto è diretta conseguenza di una scelta di gioco maturata da Dayane Mello e che ha scaturito non poche polemiche. La concorrente brasiliana ha infatti scelto di mandarle al televoto più per punire la ‘nemica’ Stefania che per salvare Rosalinda della quale, solo pochi istanti prima, aveva rivelato di essersene innamorata.

Pertanto sono stati giorni di fuoco a Cinecittà e non solo.

Anche fuori dalla Casa, infatti, molti hanno urlato al tradimento di Dayane nei confronti di Rosalinda. Francesco Oppini si è scagliato contro di lei definendola anaffettiva ed incoerente e anche il marito di Stefania Orlando ha preso parola attaccando la modella.

Eliminata Rosalinda

L’uragano di polemiche scatenato da Dayane ha così portato Stefania e Rosalinda al televoto, e questa sera si scopre il verdetto decisivo. Il nome della concorrente condannata all’eliminazione è contenuto in una busta nera, rimasta nel segreto del Confessionale per tutta la puntata.

Al momento del verdetto, il compito arduo di leggere il suo contenuto spetta nientemeno che a Dayane Mello.

Alfonso Signorini anticipa il consueto comunicato dell’eliminazione: “Il pubblico ha deciso che tra voi due a dover abbandonare la Casa del Grande Fratello è…“. Dayane successivamente apre la fatidica busta e legge il nome in esso contenuto: “Rosalinda“. Rosalinda Cannavò è così costretta ad abbandonare il gioco e si vede di fatto negata la possibilità di volare in finale. Salva invece Stefania Orlando.

