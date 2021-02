Manca sempre meno alla conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma per Dayane Mello gli ultimi giorni all’interno della Casa sembrano essere particolarmente complicati. Dopo le continue liti con Rosalinda Cannavò e il discusso scontro con Tommaso Zorzi, la modella brasiliana potrebbe dover fare i conti con un altro “vippone”. Poche ore fa infatti, Francesco Oppini ha mosso forti critiche nei confronti di Dayane.

Francesco Oppini sull’innamoramento di Dayane Mello

Ospite a CasaChi, Francesco Oppini ha dovuto rispondere alla curiosità di Azzurra Penna, che l’ha sorpreso con una domanda ben precisa su Dayane.

Riferendosi ai fatti avvenuti nel corso della puntata di lunedì 22 febbraio, la giornalista gli ha infatti chiesto: “Come hai giudicato questa penultima serata? Queste sue sortite, questa relazione con Rosalinda…”.

Francesco ha iniziato commentando l’atteggiamento di Dayane nei confronti di Rosalinda, ammettendo di essere riuscito a giustificare le sue azioni in un primo momento. “Per un attimo si era capito il motivo per cui Dayane avesse attaccato negli ultimi tempi in modo molto pesante Rosalinda” ha dichiarato, aggiungendo che l’innamoramento della modella nei confronti dell’attrice potesse essere una valida motivazione.

“Se dichiari di essere innamorata di una persona- ha continuato Oppini tentando di ricostruire il suo ragionamento- si capisce che probabilmente sei stata ferita per varie cose, tra cui il fatto che Rosalinda non ti dica che si sta prendendo, infatuando, innamorando di Andrea Zenga”.

Proprio nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip però, Francesco si sarebbe visto costretto a cambiare questa sua opinione.

“Dayane è una persona anaffettiva, incoerente”

Dopo aver chiarito la sua iniziale idea sul discusso comportamento di Dayane, Francesco ha posto la sua attenzione su quanto è avvenuto nella puntata di lunedì e le sue parole non lasciano dubbi.

“Io credo che ieri sera sia venuto fuori quello che io cercavo di far capire da ottobre”, ha iniziato il “vippone”, per poi spiegare la sua opinione.

“Dayane è una persona anaffettiva, incoerente e che sta giocando un tipo di gioco che non è comprensibile a me e credo a tanti altri”, ha tuonato senza mezzi termini il commentatore sportivo.

Oppini ha continuato condannando la scelta di Dayane di nominare proprio Rosalinda, che definisce “la mossa per lei più controproducente”. L’ex concorrente ha ricordato infatti come la modella abbia vissuto “cinque mesi e mezzo passati in Casa con Rosalinda” per poi definire Samantha De Grenet la sua “spalla nella casa”.

Francesco Oppini: “Con chi non ha litigato Dayane in casa?”

Il commentatore sportivo sembra ricordare alla perfezione il momento della nomination di Dayane. “Già nel momento in cui ci metteva del tempo ha decidere– ha ammesso- io mi guardavo attorno con soddisfazione perché gli altri erano increduli”. Francesco al contrario ha dichiarato di non essere stato per nulla sorpreso dal comportamento della modella brasiliana.

“È successo più volte, ma non solo a Rosalinda– ha continuato l’ex “vippone”, prima di elencare la serie di persone che ritiene siano state coinvolte in una simile situazione– è successo a me, è successo a Tommaso, è successo a Stefania”.

Oppini ha poi concluso con un’irriverente domanda: “Con chi non ha litigato Dayane in casa?”.

Francesco Oppini condanna la scelta di Dayane Mello

Anche Azzurra Penna sembra avere un’ottima memoria. La giornalista ha infatti ricordato a Francesco come in passato anche Tommaso abbia nominato persone a lui molto care, come Stefania o lo stesso Oppini. Quest’ultimo ha voluto quindi chiarire il motivo per cui il comportamento di Dayane sarebbe da giudicare negativamente, mentre quello di Zorzi no.

“Non era in un momento decisivo del gioco!” ha dichiarato il figlio di Alba Parietti a proposito di Tommaso. Francesco ha continuato facendo notare come la scelta di Dayane arrivi “a tre giorni dalla finale”, con il rischio di “far fuori la tua compagna di viaggio, che ami, che hai dichiarato tu di amare”.

“Così è giocare sporco!” ha sentenziato Oppini, sostenendo di poter comprendere le strategie ma di non riuscire a tollerare una simile decisione. “È tutto contradittorio come sempre!” ha concluso.

