Manca una settimana al termine di questa lunga, lunghissima, edizione del Grande Fratello Vip. Il 1 marzo diremo addio alle mura della Casa e tutti i concorrenti saranno costretti ad uscire e a fare i conti con quello che c’è fuori, dopo 6 mesi chiusi dentro uno studio televisivo, a voler tirare le somme. Questo è sicuramente il momento di attrarre l’attenzione e anche di cercare visibilità se si vuole ottenere una vittoria. Al momento sotto gli occhi di tutti ci sono Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga impegnati in un flirt appena nato.

Grande Fratello Vip: il flirt tra Rosalinda e Zenga

“Un po’ mi vuoi bene?“, chiede Rosalinda a uno Zenga che sembra essere cotto a puntino. “Non si vede?“, reagisce infatti lui, “Sento delle cose forti, vorrei dimostrartelo appieno… mi hai colpito da subito. Adua non so chi sia, mi piaci tu… se vorrai un giorno mi racconterai ma a me non cambia niente“. Insomma, Rosalinda sembra aver trovato l’altra metà della mela anche se la sua partecipazione sarà ricordata anche per la vicinanza a Dayane Mello. Un rapporto, tra le due, che negli ultimi tempi si è fatto sempre più difficile. Proprio di Dayane parla Rosalinda al suo Andrea: “Ce l’ho fatta, non è cattiva, deve solo lavorare tanto su sé stessa“, spiega l’attrice. “Sono contento, so quanto ci tenevi, non ho mai voluto attaccarla per questo, so che non è cattiva“, risponde il ragazzo.

Rosalinda e Zenga: il video sotto le coperte

Intanto nessuno li perde di vista, soprattutto i fan che da casa registrano tutto, anche quello che accade di notte.

Nelle ultime ore, il web è invaso di video della notte scorsa, in cui ci sarebbe dei “movimenti”. I social imputerebbero il tutto alla passione scoppiata tra Rosalinda e Zenga che sarebbe quindi diventata incontenibile. Per alcuni, si sentirebbero persino dei sussurri venire da sotto le lenzuola, e l’immaginazione dei fan galoppa.