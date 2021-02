Nel romantico quadro tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, sempre più intimi in seno al GF Vip, si insinuano i sospetti di Massimiliano Morra. L’ex concorrente, infatti, ha un parere piuttosto tagliente sulla coppia, fresca di primo bacio davanti alle telecamere del reality targato Signorini. Per l’attore la verità sarebbe soltanto una.

Massimiliano Morra sulla coppia Cannavò – Zenga: “Tutta strategia“

Massimiliano Morra esprime i suoi dubbi sulla genuinità della neonata intesa sentimentale tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, e i contorni del sospetto dell’attore ricalcano quelli alimentati nella Casa da Dayane Mello. La modella ha litigato pesantemente – di nuovo – con la sua coinquilina perché convinta di una presunta strategia dietro il flirt dei due, spazzando via in un colpo solo la parentesi di pace venutasi a creare in seguito a un faccia a faccia di poche ore prima.

L’attore, ex concorrente di questa edizione del reality ormai prossima al reality, ha detto la sua a Live – Non è la d’Urso: “Io mi accodo esattamente a Dayane. Rosalinda è entrata nella casa parlando del suo fidanzato, innamoratissima. Poi, guarda caso, a quindici giorni dalla fine del Grande Fratello perde la testa per Andrea. A me sa molto di strategia“.

L’ipotesi sul flirt nella Casa: anche Dayane dubita e scoppia il caos

Nello spettro delle peggiori ipotesi sul neonato rapporto tra i due gieffini si inserisce il livido parere di Dayane Mello, che nel corso delle ultime ore ha avanzato pesanti ombre sulla questione.

Tra le concorrenti ne è nata una discussione piuttosto accesa, sfociata in un ulteriore allungamento delle distanze che, per molti spettatori, sarebbero ormai insanabili. Rosalinda Cannavò si sarebbe detta delusa e spiazzata dal comportamento della modella, apparentemente sempre meno incline a sostenere la relazione appena sbocciata con Andrea Zenga.

“Ormai è la coppia che vince qua dentro, mica l’amicizia” ha tuonato la Mello davanti al resto dei coinquilini, gettando la Cannavò in un vortice di sentimenti contrastanti sul futuro del loro rapporto dopo il GF.

A detta di Massimiliano Morra, che sposa la posizione di Dayane Mello nell’analisi sulla coppia, soltanto una persona sarebbe genuinamente coinvolta nel flirt: Andrea Zenga. “Rosalinda si sta rendendo conto che potrebbe rischiare di essere nominata, e la storia con lui le è più confortevole“.

Approfondisci

TUTTO SUL GF VIP

TUTTO SU ADUA DEL VESCO

TUTTO SU MASSIMILIANO MORRA