L’annuncio è arrivato pochi giorni fa via Instagram: si allarga la famiglia di Enrico Brignano e Flora Canto, la quale è in attesa del loro secondo figlio. Fortissima l’emozione della coppia che, a Verissimo, rivela a tutto il mondo il sesso del nascituro. “In casa Brignano arriverà un maschietto“, l’annuncio dell’attrice.

Felicità alle stelle per Enrico Brignano e Flora Canto

Enrico Brignano e Flora Canto sono pronti ad allargare la propria famiglia. Dopo la nascita della loro prima figlia Martina nel 2017, la coppia è pronta a dare il benvenuto ad un maschietto o una femminuccia. L’annuncio della seconda gravidanza della conduttrice è arrivato dalla coppia attraverso Instagram, pochi giorni fa.

Una notizia che ha reso felici i fan dell’affiatatissima coppia e che ha fatto il pieno di like, commenti ed auguri per il lieto evento prossimo a verificarsi.

Anche oggi pomeriggio, ospiti a Verissimo, la coppia non trattiene la propria felicità: lei presente in studio, lui in video-collegamento.

“In casa Brignano arriverà un maschietto“

In studio Flora Canto è emozionatissima per la nuova creatura pronta a nascere: “Raccontare di questo e della gioia di diventare mamma per la seconda volta mi emoziona.

Sento molto i movimenti, per cui la vivo con un po’ più di consapevolezza però sempre emozionata“. Ma la notizia più importante è indubbiamente il sesso del nascituro: lo studio si colora di rosa e di azzurro, sino all’annuncio dell’attrice: “In casa Brignano arriverà un maschietto“.

In video-collegamento interviene successivamente Enrico Brignano, padre del nascituro. Con Flora Canto c’è una sintonia fantastica sin dagli esordi della loro storia d’amore, vissuta tra l’ironia e la complicità: “Le regalai una cosa che credo che nessun uomo abbia regalato ad un’altra donna: una cassetta di attrezzi.

Gliela regalai la prima volta che ci frequentavamo per costruire la nostra storia insieme“.

Improbabili ipotesi sul nome del bebè

Il comico rivela, con ironia, di avere già in mente qualche nome per il maschietto di casa che a breve completerà la loro famiglia: “Ancora non abbiamo deciso il nome, stiamo decidendo tra Urbano, perché siamo a Roma, e Temistocle“. E, per aggiungere una vena di sarcasmo, la Canto aggiunge: “L’altro giorno Martina ha detto ‘Chiamiamolo Giorgio, come l’amichetto di mamma‘. Io le dissi che non avevo un amichetto di nome Giorgio: adesso inventa cose, ma per fortuna il giorno dopo se ne scorda“.

Brignano si augura di poter assistere al parto e, con ironia, conclude il siparietto e l’intervista: “Sto facendo un corso da ostetrico, per cui non solo parteciperò al parto, ma sto facendo un corso di tiro del cordone ombelicale“.

Approfondisci

Flora Canto e Enrico Brignano aspettano il secondo figlio, il dolce annuncio : “Tra poco saremo in 4”