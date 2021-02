La famiglia Brignano-Canto si allarga e a dare la notizia sono proprio Enrico e Flora, già genitori di Martina la loro primogenita. Entrambi hanno usato i loro profili Instagram per annunciare l’imminente arrivo di un bebè e la loro gioia sembra essere alle stelle.

Flora Canto e il patto: secondo figlio…e matrimonio

Che Flora Canto e Enrico Brignano pensassero al secondo figlio non era certo un segreto. Qualche mese fa infatti la conduttrice e il comico avevano parlato della loro intenzione di allargare la famiglia ai microfoni del settimanale Oggi. In quell’occasione, la Canto aveva ribadito il suo desiderio di convolare a nozze con Brignano, spiegando come fra loro ci fosse un vero e proprio “patto di coppia”.

“Io dare figlio a te, tu dare matrimonio a me”, così Flora aveva riassunto il loro accordo sottolineando la sua volontà di indossare il tanto bramato abito bianco. Ora che la prima clausola del patto sta per essere realizzata, chissà che Enrico non la stupisca regalandole un bell’anello e (soprattutto) una bella proposta di matrimonio.

L’annuncio di Enrico Brignano, un tenero messaggio per Martina

Quando si parla di famiglia, Enrico Brignano mostra da sempre uno dei lati più dolci del suo carattere.

Sul suo profilo Instagram sono davvero molte le immagini che lo ritraggono in compagnia di Martina, la sua prima figlia di ormai 4 anni.

Proprio a lei sono state dedicate le parole scelte per annunciare la seconda gravidanza della sua compagna Flora Canto. “Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia, tra poco saremo in 4 ” ha scritto l’attore nel suo ultimo post.

Per accompagnare queste parole, Brignano ha scelto un tenero ritratto di famiglia, uno degli ultimi in tre. Nella foto lui, Flora e Martina si scambiano affettuosi sguardi di intesa e la donna mostra già un primo accenno di pancino.

Flora Canto sorride raggiante con il pancione

Anche Flora ha annunciato la sua gravidanza via Instagram e l’immagine da lei scelta ha lasciato tutti senza parole. La fotografia pubblicata la ritrae infatti avvolta da un abito rosa confetto, che le fascia le forme mostrando chiaramente la curva della dolce attesa. Il sorriso che la Canto mostra all’obiettivo lascia ben intendere la sua felicità per il tanto atteso bebé.

“In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie– ha commentato la donna, prima di annunciare una novità capace di migliorare- la vita a noi e a Martina”.

Flora ha spiegato che questa gravidanza è il frutto di un grande desiderio e ha ammesso di non vedere l’ora di poter stringere il o la nuovo/a arrivato/a. “Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia” ha infatti aggiunto la donna, chiarendo come questo dettaglio non sia ancora noto.

Non resta che aspettare i prossimi mesi, per scoprire ulteriori dettagli sul nuovo arrivo nella famiglia e per vedere se Brignano manterrà fede alla sua promessa e chiederà a Flora di sposarlo.