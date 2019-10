Flora Canto in questi giorni è protagonista del piccolo schermo, non solo perché concorrente del programma di Carlo Conti, Tale e Quale Show, ma anche per la sua storia d’amore con l’attore Enrico Brignano.

La Canto, la settimana scorsa, è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me dove non ha nascosto il suo desiderio di convolare a nozze. E proprio nello studio del programma di Rai 1 è stata raggiunta da un messaggio del suo compagno che l’ha sorpresa ed emozionata allo stesso tempo.

La gaffe della Balivo

Flora Canto ed Enrico Brignano sono una coppia, affiatatissima, ormai da 5 anni.

I 2 in questo tempo hanno costruito una famiglia, con la figlia Martina di 2 anni.

Flora ed Enrico però non sono ancora sposati. Il matrimonio non è ancora nei progetti, ma di certo è nei desideri della Canto. È stesso lei a dichiararlo, quando, dopo la gaffe della Balivo che ha parlato di Brignano come suo marito, lei ha spiegato che ancora non hanno pronunciato il fatidico sì. “Io sono all’antica… Aspetto, aspetto, aspetto… Ma la proposta deve farla lui” ha detto alla Balivo.

La sorpresa di Enrico la commuove

E proprio mentre l’ex tronista di Uomini e Donne e la conduttrice chiacchieravano amabilmente, in studio è arrivato un cesto di mandarini con una lettera.

Un omaggio del compagno Brignano che ha voluto farle sapere in un modo semplice e genuino che l’ha commossa quanto ci tenga a lei.

Un simbolo, quel frutto, sotto il cui segno è cominciata la loro storia. 5 anni fa come adesso lui le regalò dei mandarini. Ed infatti nella lettera Brignano spiega: “Amore ho voluto mandare un pensiero per te… la frutta per me è casa, è famiglia, è amore“.