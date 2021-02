È indiscutibilmente la “twerking queen” più famosa d’Italia, divenuta in pochi anni icona di stile, umorismo e talento. Elettra Lamborghini si racconta ai microfoni di Mara Venier, rivivendo attraverso alcuni clip le grandi passioni e i grandi amori della sua vita. A cominciare dall’equitazione e dalla drammatica perdita della sua affezionata cavalla Lolita: “Mi ha salvato la vita“.

Elettra Lamborghini a Domenica In

Elettra Lamborghini di certo non ha bisogno di presentazioni. La sua strada nel mondo della musica e dello spettacolo la sta portando, passo dopo passo, a raggiungere traguardi inimmaginabili.

Conosciuta come la “twerking queen” più celebre d’Italia, la cantante ha esordito anche al Festival di Sanremo lo scorso anno con Musica (e il resto scompare), facendosi conoscere dal grande pubblico. La sua carriera, però, passa anche attraverso la televisione: sarà infatti opinionista della nuova edizione de L’isola dei famosi al fianco di Iva Zanicchi.

Oggi, ospite di Mara Venier a Domenica In, la Lamborghini si racconta in un’intervista che tocca i grandi affetti della sua vita, dalla sua passione per i cavalli e l’equitazione all’amore per il neo-marito Afrojack.

Il dolore per la perdita di Lolita

Una delle passione più grandi di Elettra Lamborghini è indubbiamente quella per i cavalli.

L’amore per l’equitazione è nato da piccola ed è stato coltivato nel corso degli anni crescendo in mezzo agli animali e alla natura. Per questo motivo per la cantante la perdita della sua Lolita è stata un colpo diretto al cuore e ha lasciato in lei un vuoto incolmabile. Lolita è la cavalla che l’ha accompagnata nella sua vita nel corso degli anni e che, sfortunatamente, è morta lo scorso ottobre.

“Me l’avevano regalata da piccola quando avevo 16 anni – spiega la cantante – Era un periodo non facilissimo, mentalmente non stavo bene.

Lei mi è arrivata come un fulmine a ciel sereno e io me ne sono innamorata. Lei è stata con me in tutti questi anni: lei mi ha salvato la vita“.

Le nozze e l’amore con Afrojack

Nel corso dell’intervista Mara Venier apre il capitolo amore, ripercorrendo con alcune clip la love story tra Elettra Lamborghini e il dj Afrojack. Sino al fatidico giorno delle nozze, celebrate lo scorso settembre: “È stato molto bello, mi sento molto fortunata. Ho la fortuna che con lui posso essere me stessa, fare e dire quello che mi pare. Io se dovessi ritornare a tre anni fa non avrei mai pensato di sposarmi, ma lui è una persona talmente buona che non avrei mai rinunciato o pensato alla carriera per rinunciare a una persona come lui.

Io lo porto sempre in alto perché è una persona di cuore, è un po’ come un amore tra la mamma e il figlio“.

