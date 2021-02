È pronta a candidarsi come la nuova, esplosiva coppia della televisione italiana: Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini saranno infatti opinioniste della nuova edizione de L’isola dei famosi. Entrambe ospiti a Verissimo, le due cantanti si dicono pronte e felici per questa nuova avventura, che le vedrà l’una al fianco dell’altra a commentare le dinamiche di gioco.

Iva ed Elettra, le nuove opinioniste de L’Isola

L’isola dei famosi sta scaldando i motori: tutto, o quasi, è pronto per la nuova edizione in onda a partire dal 15 marzo. Al timone esordisce Ilary Blasi, che ha raccolto il testimone da Alessia Marcuzzi, conduttrice delle ultime edizioni.

Il reality torna dopo un anno di assenza con nuove sorprese ed emozioni, sempre nel segno dell’avventura, del coraggio e della natura selvaggia con cui i naufraghi saranno costretti a fare i conti.

Nel ricco cast di questa nuova edizione figurano anche Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. Non saranno naufraghe, bensì le opinioniste ufficiali. Una doppia scelta che ha decisamente lasciato tutti senza parole. Se infatti di Iva Zanicchi si vociferava già la possibilità di offrirle il ruolo di opinionista, il nome della Lamborghini ha invece spiazzato tutti.

Oggi, ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, la nuova coppia della televisione italiana racconta le proprie sensazioni e le proprie speranze su questa nuova avventura tv ormai prossima alla partenza.

“Siamo una bella coppietta“

A Verissimo la neo-coppia di opinioniste racconta l’emozione per questa nuova avventura televisiva. “Sono carica come una bestia – rivela euforica Elettra Lamborghini – devo dire la verità, sono troppo contenta, mi sento proprio a mio agio. Siamo una bella coppietta“. Già si percepisce armonia nel rapporto con la Zanicchi e anche la cantante spende per lei solo parole positive: “Lei mi è molto simpatica, è così spontanea e vera che potrebbe anche darsi delle arie, invece è una ragazza davvero carinissima“.

Se Iva Zanicchi ha già avuto a che fare con il ruolo di opinionista, per Elettra sarà invece una nuova esperienza nuova di zecca. Anche se, come rivela, conosce molto bene le dinamiche dei reality avendo preso parte ad alcuni di essi al di fuori dell’Italia: “Ho fatto gavetta, ho capito come funziona, i meccanismi…“.

La Zanicchi successivamente confessa: “Secondo me sarà un’Isola particolarmente felice, perché siamo talmente stanchi di vivere in casa che vedere questi ragazzi in libertà, il mare, il sole, per me è una boccata d’aria pura“.

Approfondisci

TUTTO SU L’ISOLA DEI FAMOSI

L’Isola dei famosi: tutti i nomi del cast di naufraghi, l’inviato, le opinioniste e le novità

Ilary Blasi al timone de L’Isola dei Famosi: tutte le novità della prossima edizione