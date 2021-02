Ci sarebbe il cast della nuova edizione de L’isola dei famosi. La prima puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi dovrebbe andare in onda venerdì 12 marzo, ma potrebbe essere anticipata all’11 di marzo per ragioni di palinsesto. La location è la medesima delle edizioni precedenti: l’Honduras, Paese dove i naufraghi famosi passeranno le loro settimane in lotta con la sopravvivenza e la fame.

L’isola dei famosi: l’inviato e le opinioniste

L’inviato scelto per l’edizione di quest’anno è Massimiliano Rosolino, mentre le opinioniste in studio, a fare da spalla alla conduttrice, saranno Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Il nome della Zanicchi era già stato annunciato da tempo per il ruolo di opinionista.

Dal profilo Instagram dell’Isola dei Famosi

L’isola dei famosi: i concorrenti

Ecco il cast di naufraghi che andrà a comporre il quadro dell’edizione numero 15 secondo TvBlog: Elisa Isoardi, la conduttrice orfana de La Prova del Cuoco; la showgirl Angela Melillo; la modella ed ex Miss Italia Carolina Stramare; l’allenatore di calcio Paul Gascoigne; l’attore Gilles Rocca; lo youtuber Simone Paciello in arte Awed (unico confermato dal reality); il comico Beppe Braida; Drusilla Gucci.

Il cast includerebbe anche: il Visconte Ferdinando Guglielmotti, imprenditore di una famosa impresa casearia della Tuscia; il modello Akash Kumar, il comico e doppiatore Roberto Ciufoli; l’attore Brando Giorgi. E concludiamo con: l’ex letterina di Passaparola Francesca Lodo, la comica Valentina Persia, l’attrice Vera Gemma e l’ex concorrente del Grande Fratello Daniela Martani.

Il post Instagram dell’Isola dei Famosi

La novità di quest’anno: l’Isola dei parassiti

Una novità di quest’anno è l’Isola dei parassiti, un luogo dove alcuni concorrenti verranno sorvegliati da un guardiano e dovranno procacciarsi il cibo da soli, senza poter contare neanche sulla classica razione giornaliera di riso.

Il guardiano scelto per quest’anno è il vincitore della passata edizione, Marco Maddaloni. I primi due concorrenti di quest’isola alternativa saranno: Fariba Teherani, mamma di Giulia Salemi, appena uscita dal Grande Fratello Vip e il cromatologo Ubaldo Lanzo.