Giulia Salemi è ospite di Live – Non è la d’Urso, dove fronteggia i temibili Sferati. La modella si trova a difendere la sua storia con Pierpaolo Pretelli, nata nella Casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice si dice molto innamorata in questo momento, ma gli Sferati non le danno tregua e mettono in dubbio la sua condotta e il fatto che si innamori a ogni reality a cui partecipa.

Giulia Salemi contro gli Sferati da Barbara d’Urso

A rompere gli indugi è Simona Izzo, Sferata rossa contro Giulia Salemi. “Stai cercando il principe azzurro? Perché se è così ti devi svegliare, perché non esiste e non può essere uno scarto della Gregoraci.

Ha 10 anni più di te“, attacca l’attrice. Giulia Salemi difende la sua storia con Pierpaolo, dichiarando che sicuramente è stata una scelta d’istinto, inizialmente, ma lei l’ha poi vissuta con la testa.

Vladimir Luxuria non è convinta: “A ogni reality un ufficio di collocamento sentimentale. Non pensi di non aver capito la filosofia di Pierpaolo, che è quella del chiodo scaccia chiodo?“. L’influencer replica: “Io sono certa della persona che ho di fronte. Noi siamo partiti come amici, è questa la cosa bella tra di noi“.

E sulla presunta fretta che le rinfacciano le Sferate, replica: “Io sono entrata il 6 novembre e il bacio è stata per un gioco del Grande Fratello il 26 dicembre.

Sono passati 2 mesi“.

L’accusa di Caterina Collovati: “Ci ha provato con mio marito“

A sferrare l’attacco più duro è Caterina Collovati, che l’accusa di averci provato con il marito, l’ex calciatore Fulvio Collovati. “Mi aveva infastidito il tuo atteggiamento circa 5-6 anni fa. Hai fatto un programma insieme a mio marito, poi casualmente guardando il suo cellulare vidi dei tuoi messaggi in cui prendevi appuntamenti per il giorno dopo, lo chiamavi ‘amore’, ‘tesoro’“, dichiara la conduttrice.

“Quando ho sentito da Gregoraci che importunavi Briatore, ho pensato ‘allora questa ha il vizietto’.

Lo invitasti anche a un compleanno e normalmente quando si invita un signore sposato si invita anche la moglie“, dichiara durissima Caterina Collovati.

La difesa di Giulia Salemi

Giulia Salemi nega tutto e si difende: “Io chiamo amore chiunque, ma chi mi conosce sa come sono fatta, e quindi non l’accetto. Non mi rappresenta questo messaggio. Non l’ho mai importunato, io sono una persona socievole. Sono molto rispettosa delle donne. Io sono sicuramente una persona non perfetta, ma quello che state facendo passare di me è molto triste“.

Anche Barbara d’Urso scende in sua difesa: “Non credo volesse provare a portare via il marito a nessuno“. La conduttrice ritiene che possa essersi trattato di un modo colloquiale di chiamare gli altri, dovuto alla giovane età, e le consiglia poi di evitare di rivolgersi agli altri come “amore”.

Gli amori di Giulia Salemi

Arianna Davide è l’unica a prendere le difese di Giulia Salemi: “Io ti dico complimenti, sei entrata sola al Gf Vip, hai fatto un percorso bellissimo, ti sei innamorata. Non bisogna più fare paragoni“

Ma Vladimir Luxuria interviene: “Lei ha scritto un libro che si chiama Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato.

Giulia, l’hai letto? E soprattutto al Grande Fratello il cioccolata non c’era?“.

Salemi, sfortunata in amore

La modella spiega il suo punto di vista: “Mi auguro di non essere per sempre una sfigata in amore, io vengo dipinta come una mangiatrice di uomini, ma non lo sono. Quel libro è la mia storia, la base è tutta mia, e io racconto come nonostante mille avversità legate al tema amoroso e non solo, alla fine il messaggio è non smettete mai di lottare, e non permettete a nessuno di spegnere i vostri sogni“.

Giulia Salemi e la beneficienza

Presente a Live – Non è la d’Urso è anche Alessandro Cecchi Paone, Sferato anche lui rosso: “Io so cose di te che non dici, come che hai fatto un beneficienza con me, ci hai messo soldi tuoi. Perché non fai parlare di queste cose, ma solo di questi amorazzi?“.

Giulia Salemi risponde al giornalista: “Tu sai, mi hai conosciuto. Cecchi, se io faccio una storia su Instagram per farmi aiutare per una fondazione contro la lotta al tumore al seno nessuno mi segue, se io dò un bacio o metto un abito si parla“.

