Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga fanno più che sul serio. La coppia appena uscita dal Grande Fratello Vip si è dichiarata più che pronta a continuare la relazione anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia e da quando Rosalinda Cannavò è stata eliminata non si sono più lasciati.

Tante le testimonianze sui social della nuova vita insieme, così da far sospettare che i due pensino già a una convivenza. Nonostante i mesi passati insieme al Grande Fratello Vip, fuori c’è la realtà e sicuramente questo sarebbe un passo molto importante.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga inseparabili

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non si sono più lasciati dopo essere usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip.

La coppia si è trovata nel reality ma l’intenzione è quella di continuare e provarci. I presupposti affinché la loro diventi una storia importante, come ha dichiarato Zenga, ci sono. E ora finalmente possono viversi lontani dalle telecamere, come una coppia normale.

La cena e poi insieme la mattina dopo

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno documentato sui loro profili Instagram questo primo week end passato insieme. In una Storia, il figlio di Andrea Zenga ha mostrato la prima cena, una pizza con patatine fritte.

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono raggianti, e si godono il momento poi continuato.

Rosalinda Cannavò ha infatti pubblicato una Storia la mattina dopo dal letto di Zenga, ancora addormentato: “Disturbatrice in azione“, scrive l’attrice.

La Storia su Instagram di Rosalinda

La vita fuori dal Grande Fratello Vip

I programmi per i due ex concorrenti non mancano, e il loro rapporto è sicuramente una grande sorpresa che il Grande Fratello Vip ha regalato loro. Non tutte le relazioni nate all’interno della Casa sono però andate a buon fine, soprattutto per quanto riguarda Rosalinda.

La fine dell’amicizia con Dayane Mello

Non è sopravvissuta alla Casa del Grande Fratello Vip l’amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. La modella brasiliana, con cui i rapporti si sono incrinati un paio di settimane fa, ha mandato l’attrice in nomination.

Dayane ha poi dichiarato di provare sentimenti che vanno oltre l’amicizia per Rosalinda Cannavò, ma il loro rapporto si è completamente deteriorato nell’ultimo periodo passato insieme al Grande Fratello Vip. Rosalinda, intervista da Chi, ha dichiarato che sicuramente la modella è la più stratega dentro la Casa, anche se spera ancora che sia lei a vincere.

Approfondisci:

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU Rosalinda Cannavò

GF Vip, Rosalinda Cannavò: primo messaggio dopo l’eliminazione. Baci con Andrea Zenga

Massimiliano Morra contro Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: l’accusa a Live – Non è la d’Urso