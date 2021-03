Una febbre alta, una tosse persistente o cambiamenti nella percezione di gusti e odori sono sintomi che ormai vengono da tutti legati all’eventuale contagio da Covid-19 e mettono immediatamente in allarme chi li sta sperimentando.

Le ricerche degli ultimi mesi -con un ulteriore grado di complessità della situazione dato dallo sviluppo delle varianti– ha portato però ad individuare altri sintomi meno comuni dell’insorgenza di Covid-19: conoscerli -e riconoscerli- può aiutare a fare una diagnosi precoce e a contenere la diffusione del virus.

Le linee guida dei principali siti istituzionali parlano di tosse, febbre e difficoltà respiratorie come dei primi sintomi del coronavirus.

Con il passare dei mesi, nel 2020, si è compreso che la maggior parte della popolazione sviluppava anche una diminuzione o una modifica evidente della percezione di gusto e olfatto.

Covid-19, sintomi meno comuni: dal mal di gola alla rinorrea

I sintomi del Covid-19 però continuavano, purtroppo, a somigliare molto a quelli di molte forme influenzali e la situazione rimane tuttora. Tra i sintomi meno comuni ma legati all’insorgenza della malattia sono infatti apparentemente legati casi di diarrea e nausea, che potrebbero fare inizialmente pensare a un virus che attacca il tratto gastrointestinale.

Negli ultimi tempi si è parlato anche dell’insorgenza di casi in cui si manifestavano mal di testa e mal di gola, nonché rinorrea (naso che cola), purtroppo presente, soprattutto in inverno, in una grandissima fetta di popolazione. D’altronde, chi non si è ritrovato un brutto raffreddore d’inverno, nella vita?

Un sintomo piuttosto raro: la congiuntivite

Se il contagio avviene tramite le orbite oculari (circostanza assai frequente: spesso le persone si toccano gli occhi con le mani e il contagio avviene in questo modo) si possono sviluppare infezioni delle vie oculari o congiuntiviti infettive.

Chi ha approfondito maggiormente lo studio dei sintomi da Covid ed ha studiato in particolare quelli meno comuni sono i ricercatori dei dipartimenti di malattie infettive e Tubercolosi e Malattie Respiratorie presso l’ospedale di Wuhan. I risultati, pubblicati su The Lancet, sono a disposizione della comunità scientifica.

