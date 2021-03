Sono sempre più numerosi i personaggi noti che ammettono pubblicamente di soffrire di ansia e di dover condurre una battaglia contro questo disturbo con l’aiuto di terapeuti professionisti. Anche il cantante Fedez, che in queste ore che precedono il Festival di Sanremo si trova più che mai in una situazione di forte pressione, ha raccontato di aver intrapreso un importante percorso per contrastare le sue preoccupazioni e la sua emotività.

La partenza per Sanremo: Fedez fra commozione e ironia

Poche ore fa, Fedez ha salutato la sua bella famigliola in quel di Milano “Citylife” per dirigersi con Francesca Michielin verso il Festival di Sanremo in attesa dell’inizio della gara previsto per la sera di martedì 2 marzo.

Scongiurato ogni rischio di squalifica, il rapper ha fatto i bagagli e ha salutato la sua famiglia che rimarrà a casa. Come spiegato dalla moglie Chiara Ferragni, infatti, lei e il piccolo Leone non si recheranno a Sanremo, per far sì che lei rimanga il più possibile vicina ai suoi medici e alla sua famiglia nell’eventualità di un parto anticipato.

Fedez ha salutato lei, Leone e la cagnolina Matilda pubblicando dei video fra le sue stories di Instagram in cui la sua voce sembrava essere rotta dalla commozione.

In seguito poi il futuro papà-bis ha pubblicato un dolce post, con evidente riferimento all’imminente nascita della sorellina di Leo.

“Io vado a Sanremo per rompere il ghiaccio, tu aspettami per rompere le acque”, questa la dedica in chiave moderna che Fedez ha riservato alla sua amata moglie nonché regina dei social.

“Meditazione trascendentale e la terapia Emdr” contro l’ansia

Aldilà della commozione del momento, Fedez non nasconde di combattere quotidianamente con forti problemi di ansia. In un’intervista a Gente, il rapper ha spiegato quali siano i metodi da lui scelti per contrastare questo disturbo.

“Per affrontarla sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr” ha raccontato, spiegando come la tecnica a cui si affida permette di recuperare i ricordi non elaborati che possono provocare gravi problematiche. A ciò si aggiunge ancora lo yoga, che il cantante pratica regolarmente.

Il “trucco” della nonna

Oltre queste tecniche riconosciute e sperimentate da sempre più persone, Fedez ha ammesso di aver individuato dei personali metodi per eliminare o quantomeno diminuire l’ansia. “Ho sempre un’immaginetta di buon auspicio di Michael Jordan e mi faccio leggere i tarocchi da mia nonna – ha raccontato prima di aprirsi su ciò che più di tutto gli permetterebbe di alleviare lo stress – Quello che mi rilassa di più è vedere le interviste di Totti su YouTube” ha infatti aggiunto Fedez svelando un dettaglio inaspettato.

