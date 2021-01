Un piccolo caso è scoppiato oggi, quando Fedez ha pubblicato per errore un video con un’anticipazione della canzone che porterà al Festival di Sanremo. Il brano, Chiamami per nome, realizzato con Francesca Michielin, è finito su Instagram, dove il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato diverse immagini della sala prove. La Rai è intervenuta sulle richieste di squalifica per l’accaduto, mentre sui social si è consumato un aspro dibattito sulla questione. Un’ombra che si aggiunge alle difficoltà di Amadeus a portare a casa questa edizione di Sanremo.

Fedez rimane in gara a Sanremo

Un’edizione travagliata quella di quest’anno del Festival di Sanremo, che a ogni passo falso rischia di saltare del tutto.

Ad aggiungersi alla già molto criticata kermesse ci si mette anche Fedez, che pubblica sul suo profilo Instagram un video con un pezzo del brano destinato a Sanremo.

Immediata è stata la richiesta di squalifica dal Codacons, dato che anche in passato si sono avuti casi simili. La Rai in serata ha fatto sapere che il cantante rimane in gara: “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito“.

Mi dispiace per #fedez, ma deve essere squalificato! Come in passato, chi sbaglia paga! #Sanremo2021 pic.twitter.com/82djF3Lpc1 — Cristiano Urbano (@cristia_urbano) January 30, 2021

Viale Mazzini specifica che “La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità“.

I dubbi su Sanremo 2021

La querelle risolta però non fa cadere le polemiche intorno a questa edizione di Sanremo.

Lo stesso conduttore è in bilico: Amadeus ha minacciato di mollare la kermesse per la questione del pubblico, per poi fare un passo indietro rimettendosi alle decisioni del Cts.

Il pubblico sembra poco entusiasta alla prospettiva del Festival, criticato anche da parte dei lavoratori dello spettacolo, che denunciano cinema e teatri chiusi da quasi un anno. A intervenire anche il ministro Dario Franceschini, che ha avuto un botta e risposta con Amadeus.

