L’ormai celebre Chiara Ferragni sta portando avanti la sua seconda gravidanza e lo fa con la consueta trasparenza social cui ha abituato i suoi fan. Dopo la paura per una caduta che l’ha portata a fare esami di accertamento, la nota imprenditrice e influencer moglie di Fedez ha rivelato di aver già deciso il nome della figlia. “L’annuncio” è arrivato tramite una sessione di domande e risposte con gli utenti di Instagram.

Chiara Ferragni: “Abbiamo deciso il nome della bambina“

Il pancione, come mostrato da lei stessa nelle foto seminuda di qualche settimana fa, continua a crescere.

Il conto alla rovescia per la nascita del secondo figlio di Chiara Ferragni e Fedez procede verso la primavera, quando arriverà la sorellina del primogenito Leone. Circa alla 30esima settimana, la Ferragni ora ha messo su 8.5 kg, come rivelato da lei stessa in un dialogo aperto su Instagram. Un giochino, in realtà: l’influencer ha chiesto ai follower di fare supposizioni su di lei, cui la stessa avrebbe poi ribattuto.

Tra le “rivelazioni” più interessanti, quella sul nome della bambina. “Avete già deciso il nome della bambina” ammicca un utente e la Ferragni non si tira indietro con la risposta: “VERO.

Abbiamo deciso il nome della bambina mesi fa“. E stop. Nessun indizio, se non quello che era già stato dato in un video un mese fa.

Chiara Ferragni su Instagram parla del nome della figlia

I Ferragnez puntano al terzo figlio

Sempre al centro dell’attenzione e spesso della polemica – come quella che li ha travolti dopo una ecografia molto contestata – i Ferragnez avrebbero già in programma di allargare ulteriormente la famiglia.

A confessarlo è la stessa Ferragni ad un utente che “suppone” che lei voglia anche il terzo figlio: “Amo i bambini e ho due sorelle, quindi vedremo… Mi piacerebbe avere un terzo figlio in futuro“.

A chi invece ha suggerito che la gravidanza in corso fosse inattesa, ha risposto: “Era totalmente programmata. Ci sarebbe piaciuto provare qualche mese prima, ma tutta la situazione Covid all’inizio mi ha spaventata e ci ha fatto posticipare un po‘”.

La Ferragni sulla possibilità del terzo figlio con Fedez

Le altre risposte di Chiara Ferragni

Tra i commenti più interessanti dell’imprenditrice, c’è anche quello su un possibile trasferimento in un’altra casa.

“Tra qualche anno – rivela la Ferragni – Per ora Leo ha la sua stanza e la bambina dormirà con noi o nella stanza della tata (nella sua culla ovviamente“. Per il futuro, però, c’è un’incognita: “In questa casa non abbiamo un’altra stanza per lei“. Quindi, anche qualche altra considerazione sul fatto che le sarebbe piaciuto far nascer la bambina di nuovo a Los Angeles, di modo che avesse già doppia cittadinanza, e qualche dimostrazione di affetto ai fan.

Spazio anche a qualche rivelazione sul suo passato, a chi ha supposto che la famiglia facoltosa alle spalle l’abbia aiutata, specie per vestiti e cose simili. “Falso – ribatte la Ferragni – La mia famiglia non mi ha mai dato soldi da spendere per cose materiali, mi hanno aiutato però con l’università a Milano e mi hanno dato la possibilità di viaggiare“.

Altre risposte di Chiara Ferragni su Instagram

