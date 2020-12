“La figlia si chiamerà così“: è con queste parole che tantissimi fan di Chiara Ferragni e Fedez hanno accolto il presunto indizio sulla loro bimba in arrivo, emerso in uno dei contenuti quotidiani condivisi dalla coppia. A scatenare la curiosità, un nome femminile pronunciato nel video del piccolo Leo, e Fedez ha svelato la verità.

Chiara Ferragni: il nome della figlia in un video?

Non è un mistero il fatto che buona parte delle curiosità dei fan sui Ferragnez, in questi mesi, sia concentrata sul nome della loro bambina, la cui nascita è prevista in primavera.

Tra le maglie dei contenuti social condivisi quotidianamente dalla coppia, poche ore fa è spuntato un dettaglio che ha fatto gridare molti alla rivelazione. “La figlia si chiamerà così“, scrive un utente sul profilo Instagram di Chiara Ferragni, sottolineando il presunto indizio lanciato in favore di pubblico durante un video che ha come protagonista il piccolo Leone.

Nel dolcissimo filmato, il primogenito dell’influencer e di Fedez si “esercita” nei panni del fratello maggiore, alle prese con la sua bambola, Rachele. Un nome che alla luce della dolce attesa ha il profumo dello spoiler, in sottofondo le parole della Ferragni: “Povera Rachele, speriamo la sorellina non la tratti così“.

Ma sarà davvero questo il nome scelto per la piccola? La verità è arrivata poco dopo.

Fedez svela la verità su Rachele

A fare chiarezza è stato papà Fedez, con un breve video pubblicato poco dopo tra le sue Instagram Stories. Mentre il mondo social continua a interrogarsi sull’attendibilità del presunto spoiler, lui si affida a una precisazione che non lascia dubbi. O quasi. “Rachele è il nome della bambola di Leo, non della sorellina.

La sorellina si chiama Gennara“.

Instagram Story di Fedez

