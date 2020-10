Ormai è iniziato praticamente, si può dire, il countdown per la nascita di quello che è stato definito a tutti gli effetti il “royal baby” italiano, nientemeno che la piccola (ancora in dirittura d’arrivo) di casa Ferragnez. Sono lacrime per l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni, ma sono lacrime di gioia che arrivano nel corso di una delle ultime visite di routine. E ovviamente, Fedez, non se l’è fatte scappare.

Chiara Ferragni: lacrime di fronte al viso della piccolina

Quanto volte ci è capitato di vedere Chiara Ferragni piangere tra le risate, assolutamente amorevoli, del marito Fedez?

Spesso, spessissimo: dai momenti in cui Chiara Ferragni si trova seduta su un divano e si commuove rivendendo ancora una volta il suo Unposted, a quelli in cui guardando Alla ricerca di Dory insieme al figlio Leone qualche piccola lacrimuccia le scende. Ancora una volta, a premere il tasto “rec” della videocamera c’è il marito Fedez ma l‘occasione è commovente per entrambi che stanno per diventare genitori bis.

Il video di Fedez

Proprio così nelle stories Instagram dei due Chiara Ferragni si è mostrata particolarmente emozionata insieme al marito Fedez osservando sullo schermo del monitor il viso della sua piccola nascitura.

Per la prima volta infatti, a pochi mesi e a nemmeno qualche settimana dall’annuncio di essere in dolce attesa, mamma-bis Chiara ha visto la sua piccola in grembo. Un’emozione fortissima che Fedez non ha potuto non riprendere col cellulare mostrandosi, insieme, felici e particolarmente intrepidi della sua nascita. Al di là di sapere che si tratta di una piccolina, non giunge alcun indizio su quale possa essere il nome della futura sorellina di Leone.

Proprio recentemente sempre la coppia Ferragni – Fedez è finita al centro dell’attenzione dopo la chiamata del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier, in questi difficili momenti segnati dall’emergenza Coronavirus, ha infatti deciso di chiedere alla coppia, alla luce del loro seguito tra i giovanissimi sui social, di promuovere e sensibilizzare verso l’uso della mascherina.