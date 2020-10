Ancora non si sono sedati i malumori e il dibattito dopo il nuovo controverso DPCM emanato ieri dopo una diretta del premier Giuseppe Conte. Troppo leggero, troppo “scaricabarile”, troppo severo e discriminante: tante le reazioni alle nuove misure contro l’emergenza Coronavirus, i cui numeri in Italia hanno subito una preoccupante impennata nelle scorse settimane. Farà sicuramente discutere anche questa nuova iniziativa del premier, che coinvolge Fedez e Chiara Ferragni.

Coronavirus, Conte manda in campo gli influencer

Sembra infatti, stando a quanto ha riportato lo stesso cantante sul proprio profilo Instagram, che il Governo abbia deciso di giocarsi “tutte le carte” per sensibilizzare – di nuovo – i cittadini a rispettare le regole per contenere l’epidemia.

In un’intervista al Corriere, il coordinatore del CTS Agostino Miozzo aveva in qualche modo anticipato questa possibilità, messa subito in pratica. Parlando delle strategie per parlare soprattutto alle nuove generazioni e convincerle a seguire tutte le disposizioni, ha detto: “Bisogna affidare il messaggio a influencer che sanno dialogare con loro“.

Detto fatto, Fedez ha annunciato di aver ricevuto una telefonata da Giuseppe Conte. “Devo passare un messaggio molto importante – ha detto il marito di Chiara Ferragni – Ieri abbiamo ricevuto una chiamata inaspettata: siamo stati messi in contatto con il Presidente del Consiglio“.

Fedez rivela il messaggio di Giuseppe Conte

Il messaggio di Fedez su richiesta di Conte

Nelle stories, Fedez riferisce che Conte ha chiesto “l’aiuto mio e di mia moglie“. I due, rispettivamente cantante e imprenditrice ma volendo catalogabili sotto l’etichetta di “influencer”, sono stati di recente punzecchiati da Eleonora Daniele su cosa la Ferragni avrebbe fatto per l’emergenza Coronavirus.

A marzo, però, Fedez e signora hanno raccolto fondi per materiali e macchinari per la terapia intensiva. Forse per questo Conte ha deciso di rivolgersi a loro: “Se queste storie riusciranno a essere utili anche in minima parte, non posso che esserne contento” dice Fedez-

Quindi riporta il messaggio arrivato dal premier: “Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto più giovane sull’uso della mascherina”. E continua: “Io mi sto sforzando cercando un modo per esser il più convincente possibile, non esiste modo ma quello che posso dire è che ci troviamo in una situazione delicata e che l’Italia non si può permettere un nuovo lockdown“.

Il rapper conclude così: “Il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. con un semplice gesto possiamo evitare uno scenario tra i più brutti degli ultimi mesi“.

Fedez esorta all’uso delle mascherine

