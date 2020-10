Arrivano prontamente le scuse di Eleonora Daniele a Chiara Ferragni dopo quanto andato in onda ieri a Storie Italiane. Uno scivolone, quello dell’amatissima conduttrice Rai, che discorrendo sull’emergenza Covid-19 si è domandata per quale motivo da personaggi del calibro della Ferragni – cui ieri sera, in onda su Rai 2, è stato trasmesso il suo documentario Unposted – non fosse arrivato alcun messaggio alla luce dei tantissimi giovani a cui ha la possibilità di rivolgersi.

Un vero e proprio scivolone in realtà guardando quanto fatto dalla Ferragni in prima persona proprio per fronteggiare l’emergenza.

Prontamente fatto notare, la Daniele non si è tirata indietro dal porgere le sue personali scuse alla Ferragni ma il pesantissimo attacco di Fedez nei suoi riguardi continua.

Eleonora Daniele e le accuse a Chiara Ferragni a Storie Italiane

“Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi, oggi?” sono state le parole di Eleonora Daniele pronunciate ieri in onda a Storie Italiane in preda ad un gigantesco lapsus per il quale anche Simona Ventura, sua ospite in collegamento, l’ha ripresa subito: “Lei è stata la prima a fare una raccolta fondi per creare un reparto in terapia intensiva quando ancora non conoscevamo il nemico che stavamo combattendo“.

L’ultimo attacco del Codacons alla Rai: nel mirino Chiara Ferragni e Unposted

Dall’emergenza Covid al Codacons

Di fronte alla replica però la Daniele ha continuano a ribadire il concetto, la presunta mancanza di segnali forti da parte della Ferragni in questo complicato periodo per l’Italia e il mondo: “Ma ultimamente non l’abbiamo sentita parlare di questi temi.

Poi il Codacons ha fatto una denuncia per quell’immagine in cui è apparsa vestita da Madonna (denuncia costata alla Ferragni l’accusa di blasfemia [NdR]) Non voglio entrare nei merito ma ho grandissima stima dell’associazione dei consumatori“.

Parole che hanno immediatamente scatenato la reazione del marito di Chiara Ferragni, Fedez: “Ascoltate bene i deliri di questa conduttrice. Ovviamente sta parlando di Chiara – scrive Fedez a commento di uno spezzo della Daniele ripubblicato nelle sue stories Instagram – Ma cosa sta dicendo? Qua si vola, ora ti rispondo io“.

Fedez furioso sui social: “Ci penso io a rinfrescarle la memoria“

“Incredibile ragazzi, questo è un Paese fantastico. Una giornalista che arriva direttamente dal Grande Fratello con questo tono inquisitorio si permette di dire che mia moglie avrebbe dovuto fare di più nonostante lei non ricopra un ruolo politico in questo Paese– chiosa Fedez nelle sue stories – Mentre la giornalista lavora per il Servizio Pubblico pagato dallo Stato avrebbe magari dovuto prodigarsi di più, magari informarsi sulle cose che si dicono. Però ci penso io a rinfrescarle la memoria“. Una lunga serie di accuse quelle di Fedez che ha nel mirino la Daniele, volenteroso di ripercorrere quanto fatto insieme alla Ferragni proprio durante il periodo di emergenza sanitaria: “Abbiamo dato vita a una raccolta fondi che ha dato vita all’unica opera straordinaria di terapia intensiva che sia stata fatta sul territorio milanese durante la pandemia“.

Le scuse di Eleonora Daniele: “Me ne scuso“

La chiosa finale, sempre di Fedez, è poi sulle parole che Eleonora Daniele ha speso sul Codacons: “Il Codacons ha cercato di bloccare la nostra raccolta fondi che è servita a creare una terapia intensiva che ha salvato vite umane [..] è mai possibile vedere scene del genere sulla tv di Stato?

Io spero che mandi sulla tv di Stato le mie risposte e mi che risponda nel merito“. Di fronte all’accaduto, Eleonora Daniele è immediatamente intervenuta su Twitter chiedendo scusa alla Ferragni per le parole spese a Storie Italiane: “Ieri parlando di Chiara Ferragni ho lanciato una bellissima copertina su di lei. È vero ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale Covid-19, e me ne scuso a dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con Simona Ventura“.

Eleonora Daniele chiede pubblicamente scusa a Chiara Ferragni.

