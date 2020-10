Si aggiunge un nuovo capitolo tra i difficili rapporti Codacons-Ferragnez e questa volta a farne le spese potrebbe essere la Rai. Tutto è accaduto a poche ore dalla messa in onda del fil Unposted, proposto ieri sera dalla Rai senza però essere riuscito a guadagnare il consenso sperato. E se le aspettative, in termini di share, non sono state soddisfacenti ad “aggravare” la situazione ci pensa il Codacons, da sempre molto critico nei confronti di Chiara Ferragni e il marito Fedez.

Ferragni, la Rai trasmette Unposted ma è un flop

La Rai propone Unposted ma il successo è misero se non un vero flop.

Rispetto a Io ti cercherò, vero padrone della serata in termini di share, e al Grande Fratello Vip, Chiara Ferragni ha poco margine d’azione. Il suo film-documentario autobiografico trasmesso dalla Rai non riesce a raggiungere il pubblico auspicato e per questo, forse, il Codacons sembra gioire. Così il Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori aveva già mosso non poche critiche contro la decisione di mandare in onda il documentario di Chiara Ferragni ancor prima che tutto accadesse presentando un esposto all’AgCom.

Il commento del Codacons sugli ascolti di Unposted, trasmesso su Rai. Fonte: Instagram

La diffida del Codacons contro la Rai

Proprio nella giornata di ieri infatti il Codacons ha presentato una diffida urgente sia all’AgCom che alla Commissione di Vigilanza chiedendo, antefatto, l’annullamento della messa in onda di Unposted. “Il documentario, come sottolineato dalla totalità dei critici, non è un’opera cinematografica né artistica, ma solo un mega spot pubblicitario di carattere puramente commerciale in favore di Chiara Ferragni e della sua attività imprenditoriale.

Una pubblicità della durata di 80 minuti che la Rai, essendo servizio pubblico, non può in alcun modo trasmettere“, sono state le parole del Codacons.

L’annuncio di Rai 2 sulla messa in onda di Unposted. Fonte: Instagram

La risposta di Fedez

Immediata è stata la risposta del cantante Fedez, che presto insieme alla Ferragni diventerà papà per la seconda volta di una femminuccia dopo il primogenito Leone che ha dato annuncia della gravidanza.

“Dagli amici mi guardi Dio, che dal Codacons mi guardo io <3″, ha infatti replicato il cantante su Twitter.

Fedez ribatte alle accuse del Codacons dopo la diffida alla Rai. Fonte: Twitter

