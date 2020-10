Chiara Ferragni è apparsa in topless su Instagram per mostrare il pancione alla 18esima settimana. Tanti i commenti positivi, ma arrivano anche le polemiche. Decine di hater hanno infatti commentato la foto dell’imprenditrice di Cremona criticando le sue scelte di immagine.

La gravidanza di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha scoperto di essere di nuovo incinta già il 23 luglio di quest’anno, mentre era in vacanza in Puglia. Come per la prima gravidanza, da cui è nato Leone -che oggi ha 2 anni– la famiglia Ferragnez ha deciso di condividere quasi tutto il percorso fino al parto con il suo pubblico.

Quindi è stato già annunciato il sesso, rivelando che si tratterà di una bambina. E pochi giorni fa Fedez ha anche reso pubblico un video in cui riprende la reazione di Chiara Ferragni all’ecografia 3D dopo aver guardato per la prima volta il viso della piccola.

La volontà di condividere tutto, però, a volte sembra ritorcersi contro la stessa imprenditrice. Lo si può notare da uno dei suoi ultimi post su Instagram.

La foto e i commenti sempre più ricorrenti

Una foto in topless con slip e alcuni bracciali.

Il seno, invece, coperto solo da una mano. Così Chiara Ferragni si mostra in déshabillé al quarto mese di gravidanza, felice di diventare mamma bis.

Poche parole nella didascalia: “18 weeks and definitely showing 💖” (18 settimane, e si vede). E un’ondata di commenti positivi poco sotto: “In questa foto sei così dolce e bella allo stesso tempo! ❤️ che meraviglia ❤️”, scrive Benedetta De Luca, avvocatessa e attivista per l’inclusione delle persone disabili nel campo della moda. La direttrice di Grazia Italia, Silvia Grilli, invece, le dedica un’emoji con una rosa.

Il post pubblicato dalla Ferragni ieri

Poi, però, è arrivata una valanga di insulti da parte degli hater. “Sei un madre, copriti!”, scrive qualcuno. Un altro aggiunge: “Il reggiseno no vero?? Avrebbe coperto la pancia 🤦‍♂️”. Un utente, invece, attacca: “Ma tuo marito ti permette di farti le foto così ? Ma stiamo scherzando ?”. Un ragazzo conclude: “che fallimento”.

I commenti di alcuni degli hater di Chiara Ferragni

Tanti i messaggi di sostegno da parte dei fan, però, che prendono immediatamente le difese dell’imprenditrice, in particolare contro i commenti più sessisti.

Nonostante già in precedenza la Ferragni avesse pubblicato foto col pancione, questa volta la sua nudità ha fatto infuriare gli animi. Né l’influencer né Fedez hanno commentato o risposto alle dichiarazioni polemiche degli hater.

Approfondisci

Tutto su Chiara Ferragni

Tutto su Fedez

Giuseppe Conte chiama Fedez e Chiara Ferragni: la sua richiesta alla coppia