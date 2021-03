Inizia con un televoto rimasto in sospeso l’attesa finalissima del Grande Fratello Vip. A contendersi la vittoria finale nella prima sfida della serata sono Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, con il primo che ha deciso coraggiosamente di sfidare il secondo, già certo del posto in finale. Una scelta che, tuttavia, non l’ha premiato: Andrea è fuori dai giochi, Tommaso ancora in corsa.

Finale GF Vip: in arrivo il primo verdetto

Il lungo viaggio dei concorrenti del Grande Fratello Vip si conclude questa sera con l’attesissima finale. Era il 14 settembre quando Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Dayane Mello varcarono per la prima volta la Porta Rossa ed iniziarono il loro lungo percorso a Cinecittà.

E questa sera sono proprio loro, veri veterani di questa edizione, a giocarsi il tutto per tutto. Sono passate circa 40 puntate e 5 mesi e mezzo di ‘reclusione’ prima di questo gran finale, che decreterà il vincitore: in palio un ricco bottino in denaro.

Ma, come annunciato da Alfonso Signorini nella diretta di venerdì, la finale è cominciata proprio dalla precedente puntata. Venerdì, infatti, è avvenuta una scelta di gioco che può già dire molto della classifica finale.

Andrea Zelletta, unico concorrente rimasto in Casa a non esser stato decretato finalista, ha dovuto decidere chi sfidare al televoto tra i ‘Vipponi’ già certi della finale. La scelta è coraggiosamente ricaduta su Tommaso Zorzi, da tutti indicato come il papabile vincitore del reality.

Il percorso di Andrea Zelletta

Questa sera si scopre così la decisione del pubblico, che ha potuto votare in questi giorni per il proprio preferito tra Zelletta e Tommaso. Entrambi sono pronti a vivere subito forti emozioni, a cominciare da Andrea. Convocato nel giardino del Cucurio, il ragazzo prende visione di un filmato che ripercorre la sua lunga avventura nel loft di Cinecittà.

A seguire rivela il momento più difficile e il momento più emozionante della sua esperienza: “Mi sono sentito fuori gioco i primi due mesi, quando mi sentivo indietro rispetto agli altri, che avevano più esperienza ed erano più pronti. Io mi sentivo quasi fuori luogo, poi pian piano sono riuscito ad andare avanti e a far uscire la parte migliore di me. L’emozione più bella l’ho vissuta lo scorso sabato, quando Stefania e Tommaso mi hanno chiesto scusa, anche se le scuse non servivano, perché si sono ricreduti molto sul mio conto“.

La sorpresa della fidanzata: “Sono fiera di te“

Per Andrea, però, le sorprese non sono finite perché a fare capolino in Cucurio è la fidanzata Natalia. Mentre è freezato, la ragazza spende per lui parole cariche di amore: “Sei stato l’uomo perfetto, l’uomo con la U maiuscola. Sono fiera di te, e sono stata felice quando mi hai detto che mi ami ancora di più e che hai fatto tutto per noi“. E, rivolgendosi ad Alfonso Signorini, spiega: “Andrea mi ha sempre sorpreso, non è di molte parole e di cose romantiche, ma nel suo quotidiano mi dà sempre tanto amore e tanta importanza“.

Sfreezato, Zelletta bacia e abbraccia la sua Natalia per poi lasciarsi andare ad una dichiarazione importantissima.

Non una novità, ma è l’occasione per ribadire il suo più forte desiderio: “Spero che tu possa diventare la mamma dei miei figli e lo ribadisco mille volte“.

Tommaso Zorzi e le donne della sua vita

Anche per Tommaso Zorzi ci sono in ballo alcune sorprese. Il ragazzo rivive in passerella, attraverso una clip, i migliori momenti del suo spettacolo Late show, un grande successo anche per il reality in termini di ascolti e interazioni social. Ma per lui, a seguire, è in arrivo una doppia sorpresa.

La prima è la visita inaspettata della madre, che lo abbraccia e gli dice: “Siamo arrivati alla fine di questa avventura Tommy. Ti ho vista crescere, è stato un periodo intenso e non solo per te. Sei stato te stesso, sei stato Tommy: sono fierissima di te. Sei riuscito un po’ per volta a trasformare il tuo sogno in realtà: posso solo augurarti di spiccare il volo e di iniziare questa carriera che tu ami. Sei avvolto da non sai quanto amore fuori e non vedo l’ora di portarti via con me questa sera“.

La seconda sorpresa è invece quella della sorella Gaia, anche lei presente in passerella: “Dopo tutto questo tempo e le cose che succedono fuori, se prima avevamo un rapporto, ora è tutto moltiplicato“. Zorzi è emozionatissimo: “Alle donne della mia vita voglio dire che non c’è stato un giorno in cui non vi abbia pensato. Tutte le volte che ci siamo allontanati, mi hanno fatto venire la voglia di recuperare: non è mai tempo perso“.

Andrea Zelletta è fuori dai giochi

Il primo verdetto della serata, che vede coinvolti proprio Andrea e Tommaso, è in arrivo. Il pubblico ha preso la decisione e, dal comunicato di Alfonso Signorini, si scopre il quinto classificato di questa edizione: “Il pubblico ha deciso che tra Andrea e Tommaso il Vip che deve definitivamente abbandonare la Casa del Grande Fratello è Andrea“. Andrea Zelletta è così fuori dai giochi, resta ancora in corsa invece Tommaso Zorzi.

“Sono felicissimo, non posso stare meglio. Se dovevo uscire, dovevo farlo con il più forte e con il concorrente che ha davvero lasciato il segno. Sono davvero felice e fiero“, le parole di Andrea.

