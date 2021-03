Questa sera andrà in onda la grandissima finale del Grande Fratello vip. I concorrenti ma anche i fan hanno aspettato ben 6 mesi prima di vedere la fine di una lunga reclusione, più lunga di quanto ci si aspettasse. Ieri sera, per l’ultima notte dei vip nella Casa, anche la regia del programma ha deciso di intervenire per un ultimo saluto, una interazione che dice molto delle relazioni strette in tutto questo tempo.

Grande Fratello vip: il saluto prima della finale

In camera si sono spente le luci per dare inizio all’ultima notte nella Casa del Gf per i vipponi di Alfonso Signorini. Un momento che potrebbe quasi passare inosservato, se non ci fosse l’intervento della regia che, dolcemente, decide di dare la buonanotte agli ultimi rimasti nella Casa.

“Sogni d’oro a tutti per l’ultima notte“, si sente mentre i vip sono a letto. “Grazie amore”, risponde subito Tommaso Zorzi, seguito a ruota da Stefania Orlando e Andrea Zelletta: “Buonanotte“.

Finale del Grande Fratello vip: il primo scontro

Tommaso Zorzi contro Andrea Zelletta, è questo lo scontro che si svolge in queste ore al Gf vip. Venerdì sera, in occasione della semifinale, Zelletta, detto anche Croccantino e a volte Comodino, ha scelto di sfidare Zorzi, finalista, per rimanere nella Casa.

Una sfida audace, in cui Andrea si gioca molto, moltissimo. Tommaso è uno dei concorrenti preferiti, forse uno dei più papabili per ottenere la vittoria di questa sera. Insomma, Zelletta ha puntato in alto, sapendo di rischiare ma volendoci provare comunque. Stefania Orlando, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli restano in attesa, sapendo comunque di essersi meritati il loro momento di gloria, dopo 6 mesi passati nella Casa.