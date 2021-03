Sarà che sono una coppia molto riservata, sarà che il rapper di Avellino, Ghemon, preferisce parlare più di musica che della propria vita privata, ma le informazioni su Giulia Diana, la fidanzata di Ghemon, sono pochissime: partiamo dal profilo Instagram di Giulia e cerchiamo di scoprire qualcosa in più su di lei.

Giulia Diana, una campana DOC

Giulia Diana, originaria di Aprilia, in provincia di Latina, sulla biografia del suo profilo si definisce “naturalizzata napoletana”; i motivi possono essere molteplici: da un’affezione particolare a Napoli (tra l’altro terra d’origine della madre), a un trasferimento per vivere accanto al fidanzato Ghemon.

Giulia Diana, la fidanzata di Ghemon su Instagram

L’unica certezza è il profondo legame di Giulia con la città partenopea, testimoniato anche da uno dei suoi tatuaggi: come spiega la ragazza in un’intervista al sito Tattoolife, “sulla schiena ho le figure della Madonna dell’Arco, vale a dire la santa patrona di Napoli, e di Giovanni Battista, il personaggio biblico. Lui sta regalando a lei un cuore nuovo di zecca, un po’ come ha fatto il mio fidanzato con me quando ci siamo conosciuti”.

Che lavoro fa Giulia Diana?

Sempre sulla biografia di Instagram, Giulia scrive di essere una manager e un’organizzatrice di eventi, precisamente una event planner e funeral planner.

Ma non solo: scrive anche per Beat & Style, un magazine online che si occupa di musica e cultura.

Le sue passioni: dai tattoo alla lotta vegana

Scorrendo anche solo velocemente le foto del profilo Instagram di Giulia, saltano subito all’occhio i suoi numerosi tatuaggi. Quella per i tattoo, infatti, è una vera e propria passione iniziata già all’età di 14 anni: per Giulia si tratta di arte e ogni tatuaggio è un simbolo ben meditato con cui lanciare un messaggio a sé e agli altri, oltre che un modo per raccontare la sua vita.

Come scrive lei stessa commentando un suo post, “se mi osservi bene puoi sapere quasi tutto di me…quasi”.

La passione per i tatuaggi di Giulia Diana

L’altra sua grande passione è l’ideologia vegana, che Giulia porta avanti come attivista con grande impegno e autoironia, soprattutto col suo hashtag ormai notissimo #SEITANtoFICA. Anche in questo caso, basta scorrere le foto del profilo per farsi un’idea del suo stile nel portare avanti la lotta vegana: per esempio, in un post Giulia sorride appoggiata a un muro su cui vengono insultati i vegani, commentando ironicamente con “insultatemi pure”.

Questo post ha ricevuto quasi 1300 like.

La battaglia vegana di Giulia Diana al grido di #SEITANtoFICA. Fonte: Instagram

L’amore per Ghemon

Non si sa con esattezza quando sia iniziata la storia d’amore tra Ghemon e Giulia, né da quanto tempo duri: l’unica certezza è che sia sbocciato in punta di piedi, dato che prima sono stati migliori amici per molti anni. Come rivela il rapper di Avellino in un’intervista del 2018 a Vanity Fair, “era una delle mie migliori amiche, una sera ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: ‘Io ti amo e tu?’ ‘Ti amo anch’io’”.

Ghemon insieme alla fidanzata Giulia Diana. Fonte: Instagram

Chi è Ghemon: tutto sulla vita e la carriera del cantante

Tra i due, quindi, è iniziata una relazione seria e duratura, ma non priva di riflessioni: entrambi, infatti, credono nell’indipendenza e nella necessità di essere autonomi in amore per non rallentarsi a vicenda nei progetti di vita. Prima di fidanzarsi, racconta sempre Ghemon, si sono assicurati di essere “emotivamente indipendenti” in modo da non diventare uno “la stampella dell’altro”. Anche Giulia condivide su Instagram una riflessione simile sull’amore: “La cosa più semplice e complicata al mondo… Ci si ama e ci si odia, si diventa la colonna d’appoggio dell’altro ma anche un palloncino gonfiato a elio che si perde nel cielo”.

Ghemon e Giulia Diana. Fonte: Instagram

