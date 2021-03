Il conto alla rovescia sta per terminare: mancano ormai pochissime ore all’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021. A condurlo e dirigerlo, amabilmente, un impavido Amadeus che di fronte alla più facile opzione di far saltare il Festival a fronte delle difficoltà ha comunque deciso di portare avanti il progetto, affrontando ogni ostacolo.

Tutto è pronto e le luci del teatro Ariston si stanno simbolicamente per accendere, un preludio di quello che si auspica potrà accadere presto in tutti i teatri quando l’epidemia di Coronavirus non sarà più una minaccia. Tanti ospiti, sorprese e ovviamente non manca l’attenzione più tecnica sulla gara canora tra Nuove Proposte e Big: tutta la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo.

Prima serata del Festival di Sanremo: tutti gli ospiti e i coconduttori

Si aprono le danze con ospiti d’eccezione per il Festival di Sanremo con un Amadeus ovviamente spalleggiato dall’amico Fiorello, dal quale ci si aspetta di tutto, ma anche dalla giovanissima attrice Matilda De Angelis, una vera rivelazione del cinema italiano che nulla ha da invidiare alle giovani coetanee hollywoodiane. Saliranno questa sera sul palco, per accompagnare Amadeus e Fiorello nell’arco di tutta la durata del Festival, presenti dunque tutte le sere, il cantante Achille Lauro che già ha promesso un vero e proprio show sulla scia dell’anno scorso, e il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic.

Tutti gli ospiti della prima serata: da Diodato a Loredana Berté

Ospiti di questa sera la grintosa Loredana Berté insieme al vincitore uscente del Festival, Diodato che quasi con certezza eseguirà Fai Rumore, canzone vincitrice della 70esima edizione. Attesi sul palco dell’Ariston anche Olga Zakharova e Stefano Di Battista che valicheranno le quinte del teatro insieme alla Banda della Polizia di Stato.

La farà poi da padrona l’attualità essendo stato anche il Festival stesso soggetto al periodo storico indelebilmente segnato dal Coronavirus: attesa sul palco, simbolo della battaglia al Covid, l’infermiera Alessia Bonari.

La gara: chi si esibisce questa sera e chi vota

Per quanto riguarda la gara canora, si sfideranno questa sera i primi 4 cantanti della sezione Nuove Proposte, nell’ordine:

Gaudiano

Elena Faggi

Avincola

Folcast

Al termine della loro esibizione, che verrà giudicata dalla giuria demoscopica, dalla sala stampa e dal pubblico con un televoto che avrà peso pari al 34% del giudizio, solamente 2 potranno accedere alla finale prevista nel corso della quarta serata del Festival, venerdì 5 marzo.

Per quanto riguarda la gara più attesa, quella dei Big, si esibiranno per la prima volta questa sera solamente 13 dei 26 cantanti in gara in quest’ordine:

Arisa

Colapesce e Dimartino

Aiello

Francesca Michielin e Fedez

Max Gazzè

Noemi

Madame

Maneskin

Ghemon

Coma_cose

Annalisa

Renga

Fasma

Cambio dell’ultimo minuto quello di Noemi che si sarebbe dovuta esibire domani ma canterà invece stasera sostituendo il cantante Irama, fermato dopo che un membro del suo staff è risultato essere positivo al Covid.

Per quanto riguarda la gara, i Big questa sera si sottoporranno al solo voto della giuria demoscopica.

Quanto dura il Festival? si fanno le “ore piccole” tra gli applausi “finti”

Tutto è dunque pronto per un Festival che farà i conti con l’assenza del pubblico, per preservare e tutelare la salute, ma che non mancherà di “finti” applausi di incoraggiamento che aiuteranno a mandare avanti lo spettacolo. In tanti, nel frattempo, si stanno domandando quali saranno i “tempi”: proprio come l’anno scorso infatti si prevedono “ore piccole” per gli amanti del Festival la cui singola serata durerà indicativamente 300 minuti, ovvero 5 ore di diretta televisiva.

Come già anticipato da Amadeus, le buone intenzioni indicano l’1:30 come fine dello show che si riserva però la facoltà di allungare facendo presupporre il termine intorno alle 2 di notte, anche le 2:30 nella serata finale.

Approfondisci

Tutto sul FESTIVAL di SANREMO

Festival di Sanremo, Achille Lauro ospite fisso ma non sarà da solo: nuovi ospiti nelle sue esibizioni

Festival di Sanremo, rivelazioni anonime di un componente dell’orchestra: chi è bravo e chi ha una “canzone terrificante”