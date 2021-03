Stasera Irama non canterà sul palco dell’Ariston: pare infatti che un membro del suo staff sia risultato positivo al Covid al test antigienico, e che dunque l’artista sia stato sottoposto a tampone molecolare per verifica. Al posto di Irama, questa sera, gli spettatori ascolteranno Noemi, come deciso da sorteggio.

Irama, membro del team positivo al Covid: i dettagli

Le severissime regole previste dall’organizzazione di Sanremo per contenere la pandemia di Covid-19 impongono continui monitoraggi dello stato di salute dei partecipanti del Festival e dello staff. Appena accertato il referto del test sul membro del team del cantante, la Rai ha diffuso un comunicato, riportato da numerose fonti: “In seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, l’artista è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica.

Pertanto, in attesa del risultato, la sua esibizione – prevista questa sera – è stata rimandata alla seconda serata del Festival”.

Irama, quest’anno, si presenta al Festival di Sanremo con la canzone La genesi del tuo colore, nella categoria Big. Non è infatti la prima esibizione del cantante all’Ariston: l’ultima performance è quella di due anni fa, nel 2019, con La ragazza dal cuore di latta..

Chi è Irama: carriera e vita privata del cantante

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, nasce nel 1995 a Carrara ed entra nel mondo della musica da giovanissimo. Il suo pseudonimo è una parola malese che significa “ritmo”, come lui stesso ha spiegato. I primi successi arrivano nel 2014, accanto a Valerio Sgargi, e la prima partecipazione al Festival avviene nel 2016. L’anno d’oro di Irama è però il 2017, quando partecipa ad Amici di Maria De Filippi e vince.

Della sua vita privata si conoscono solo due amori: l’influencer Giulia De Lellis, con cui ha avuto una storia nel 2018, e l’attuale fidanzata Victoria Stella Doritou.

