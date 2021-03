Tra le cronache rosa legate al Grande Fratello Vip 5, un capitolo importante spetta alla storia d’amore sbocciata tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Un sentimento fiorito dopo la crisi dell’attrice con l’ex fidanzato, e su cui è intervenuto Gabriel Garko: l’attore ha scritto un messaggio alla coppia.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: Gabriel Garko parla alla coppia

Conclusa l’esperienza intensa al GF Vip, c’è un messaggio per la neonata coppia Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Il mittente è Gabriel Garko, legato all’attrice da una profonda amicizia i cui tratti sono affiorati prepotentemente anche all’interno del reality.

“Da amico, vi auguro tutto il meglio“. È con queste poche ma significative parole che l’attore ha scelto di parlare al cuore dei due innamorati, sottolineando la sua gioia per la loro palese felicità.

Instagram story di Gabriel Garko

La reazione dell’ex gieffina

La reazione dell’ex gieffina non si è fatta attendere, arrivata pubblicamente a stretto giro sul suo profilo Instagram. Rosalinda Cannavò ha scelto di condividere la stessa immagine, che la ritrae tra Gabriel Garko e Andrea Zenga, di incorniciarla con un pensiero altrettanto dolce rivolto al collega: “I veri amici – ha scritto l’ex concorrente del reality ad accompagnare lo scatto –, grazie vita per avermi donato un amico come te“.

Sono passati ormai diversi mesi da quando Garko entrò nella Casa del GF Vip per un confronto con Rosalinda “senza maschere”, un faccia a faccia intriso d’affetto e sincerità in cui l’attore fece coming out e rivelò al mondo di aver avuto con lei una finta storia d’amore.

Una lettera dolcissima dell’attore, rivolta a lei e letta durante una prima serata del format, spalancò davanti ai telespettatori le porte di un mondo fino ad allora mai emerso: “Io e te insieme abbiamo vissuto una bellissima favola e nelle favole c’è chi ascolta, chi le scrive e chi le interpreta.

Ti voglio dire una cosa: devi trovare la bambina che c’è dentro di te, devi prendertene cura e pensare esattamente in quale momento della tua vita l’hai persa. Io l’ho fatto, ho ritrovato il bambino dentro di me e il momento in cui l’avevo abbandonato e gli ho fatto ripercorrere tutta la mia vita fino ad oggi. Io al bambino i momenti brutti non glieli ho fatti vedere, ma nonostante tutto si è accorto che non ero felice. A Sanremo ho detto la mia verità ed ho interpretato la mai verità essendo me stesso.

Oggi ti dico che non riesco più a trovare una maschera che mi stia bene. Adua, abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille altre volte, perché c’eri tu. La favola rimane“.

