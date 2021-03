Dramma alla vigilia di Sanremo per uno dei super ospiti della serata di domani: è infatti morto Vito Boschetto, padre di Ignazio Boschetto, uno dei componenti del trio Il Volo. Non si conosce con precisione la causa della morte dell’uomo, che potrebbe essere deceduto a casa di un malore improvviso nella sera di domenica mentre si trovava a Bologna. L’uomo, originario di Marsala, era infatti andato a vivere nel capoluogo emiliano per stare più vicino al figlio.

Ignazio Boschetto e il padre: vicini nel sogno della musica

Vito Boschetto è sempre stato vicino al figlio Ignazio ed ha sempre spronato il giovane ad impegnarsi nel mondo della musica.

Boschetto era sposato con Caterina Licari ed aveva un’altra figlia, Nina.

Nella serata di domani Il Volo dovrebbe esibirsi in una performance di omaggio al grande maestro Ennio Morricone.

La notizia è stata anche annunciata su Facebook, su una fan page di Ignazio Boschetto, che ha voluto specificare: “Per evitare spiacevoli equivoci, la morte di Vito non è dovuta alla pandemia da covid, ma è stato causata da un brutto male”.