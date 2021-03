Fresca di gloria dai Golden Globe, Laura Pausini è l’indiscussa protagonista di questa seconda serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Un’entrata la sua dell’ultimo minuto, annunciata da Amadeus appena qualche giorno prima della prima serata. E proprio di lei si parla in queste ore insieme al suo compagno, Paolo Carta.

Grandissimo musicista e uno dei migliori chitarristi del panorama musicale italiano, anche Paolo Carta vanta un passato Sanremese e prima di Laura Pausini, nella sua vita, c’è stata un’altra donna per lui molto importante.

Chi è Paolo Carta, il compagno di Laura Pausini?

Di Paolo Carta si è recentemente, e in maniera quanto mai discussa, parlato in quanto finito al centro di un gravissimo episodio avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip. A parlare di lui in maniera del tutto menzognera era stata Alda D’Eusanio che, proprio per quelle parole sul rapporto tra Carta e la Pausini, è stata eliminata con effetto immediato. Successive le scuse pubbliche della D’Eusanio, resasi conto di quanto le sue parole avessero leso Paolo Carta e l’amata cantante Laura Pausini.

Paolo Carta: uno dei migliori chitarristi italiani

Entrando però nel vivo di chi è Paolo Carta, di lui sappiamo che è il compagno della Pausini da oltre 10 anni.

Insieme dal 2005, Paolo Romano Carta all’anagrafe, classe 1964, gravita anche lui attorno al mondo della musica in quanto musicista anche lui nonché chitarrista ma anche produttore discografico. La sua carriera nel mondo della musica è iniziata quando aveva circa 10 anni, quando per la prima volta si è esibito in pubblico. Alla fine degli anni ’80 proprio Paolo Carta inizia a collaborare con i grandi della musica italiana da Celentano a Eros Ramazzotti.

Sua la chitarra che si sente in numerosissime colonne sonore di cartoni che godo di fama trasmessi anche su Mediaset come la sigla de I Puffi e la sigla del programma di successo, Bim Bum Bam.

Le esperienze al Festival di Sanremo e la vittoria insieme a Marco Carta

Anche Paolo Carta, come la compagna Laura, è passato dall’Ariston: era il 1997 quando si qualificava al Festival di Sanremo partecipando nella categoria Nuove Proposte con il brano Non si può dire mai… mai. E sempre Paolo Carta è l’uomo che sta alle spalle del successo della compagna Laura, Primavera in anticipo, album di cui ha curato la produzione e l’arrangiamento. Torna per l’ultima volta all’Ariston nel 2009 e con successo essendo l’autore de La Forza Mia, la canzone con cui Marco Carta, ex Amici, ha trionfato a Sanremo.

L’amore con Laura Pausini e 3 figli dal precedente matrimonio

Laura Pausini però non è stata la prima donna di Paolo Carta: prima di congiungersi con la famosa cantante italiana, conosciuta in tutto il mondo, Paolo Carta è stato infatti sposato con Rebecca Galli dalla quale ha avuto 3 figli: Jader, Jacopo e Joseph. Separatosi dalla Galli nel 2006 e divorziato nel 2012, dal 2005 Carta è sentimentalmente legato alla Pausini dalla quale ha avuto la piccola Paola, la loro figlia nata nel 2013.